Gabriel Barceló, Fundación Resilis y Fundación Siloé, X Premios AEF de la Asociación Española de Fundaciones

La AEF entrega sus X Premios al trabajo fundacional- AEF

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha entregado los Premios AEF que, en su décima edición, han distinguido a Gabriel Barceló, cofundador de la Fundación Barceló, en la categoría 'Iniciativa Filantrópica'; a la Fundación Resilis, en la categoría de 'Colaboración' y a la Fundación Siloé, en la categoría de 'Innovación Social'.

Con estos galardones, la AEF reconoce a los filántropos y fundaciones españolas que mejor representan los valores del sector en la realización de los fines de interés general, como ha indicado sus impulsores en un comunicado.

Así, el 'Premio a la Iniciativa Filantrópica' tiene como objetivo reconocer a una persona o grupo de personas que, con recursos propios, haya puesto en marcha una fundación sostenible, de especial relevancia e impacto, o haya dotado de recursos significativos a una fundación con el fin de darle relevancia, impacto y sostenibilidad.

Este galardón ha recaído en el empresario Gabriel Barceló, referente en el ámbito social y empresarial de Baleares. En la gala celebrada en la Fundación Mahou San Miguel, el premio ha sido recogido en su nombre por el director general de la Fundación Barceló, José María Navarro Lacoba: "Don Gabriel siempre dice que el verdadero éxito es la capacidad de crear impacto en las personas y el bien común".

Cofundador del Grupo Barceló y actual vicepresidente de la Fundación Barceló, Gabriel Barceló ha dedicado gran parte de su trayectoria a impulsar proyectos vinculados al desarrollo social, la educación y la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables, tanto dentro como fuera de España.

Bajo su impulso, la Fundación Barceló ha desarrollado cerca de 2.000 proyectos que han beneficiado a más de 4 millones de personas en situación de vulnerabilidad en más de 45 países, con una inversión acumulada superior a 57 millones de euros. Uno de sus mayores legados se encuentra en África, especialmente en países como Etiopía, Kenia, Tanzania y Uganda, donde se han llevado a cabo iniciativas orientadas al fortalecimiento educativo, la mejora sanitaria y la promoción de oportunidades económicas sostenibles.

Por otro lado, el 'Premio a la Colaboración' tiene por objeto reconocer a una fundación o grupo de fundaciones que haya puesto en marcha o realizado un proyecto de colaboración de acreditado valor social o cultural, con fundaciones o entidades del Tercer Sector. En esta ocasión se ha otorgado a la Fundación Resilis por su proyecto 'MENTS', una iniciativa desarrollada junto a entidades de Plataforma Educativa y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

"Nuestro proyecto es un proyecto de sensibilización a los ODS. Nuestro lema es reconociendo personas, generando oportunidades. Tenemos que generar estas oportunidades todos juntos y de manera sostenible. Este reconocimiento es muy importante porque nos anima y refuerza con lo que estamos haciendo y nos reconecta con nuestra misión y nuestros objetivos", ha explicado el director de la Fundación Resilis, David Ruiz Álvarez.

El proyecto 'MENTS' articula cinco ejes de acción (igualdad, sostenibilidad ambiental, diversidad, cultura y responsabilidad social) con el fin de impulsar una transformación integral dentro y fuera de la organización. Así, 'MENTS' se basa en la cooperación entre las 11 entidades que integran Plataforma Educativa, que trabajan de manera coordinada para planificar e implementar actividades de sensibilización, formación y participación comunitaria. Además, promueve el intercambio de buenas prácticas e implicación tanto de profesionales como de las personas atendidas. Gracias a este enfoque colaborativo, el proyecto ha logrado ampliar su impacto en Cataluña y desarrollar iniciativas internacionales en regiones como Centroamérica, Sudamérica y África.

Por último, el 'Premio a la Innovación Social' busca reconocer a una fundación que haya logrado dar una respuesta eficaz a un problema o demanda social no atendidos anteriormente, o introducir una innovación disruptiva en respuesta a un problema o demanda ya atendidos.

En esta edición, ha recaído en la Fundación Siloé por su proyecto 'Prometeo', un programa sociosanitario que aborda la atención a personas con Trastornos Mentales Graves (TMG) en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Este proyecto combina acompañamiento terapéutico, apoyo social y acceso a vivienda digna para favorecer procesos de rehabilitación psicosocial, autonomía personal e integración comunitaria.

El galardón ha sido recogido por la presidenta del patronato de la fundación, Ana Isabel Rúa Collar, y su director, Pablo Puente. "Este premio sirve, sobre todo, para reconocer el esfuerzo y la valentía de todos los que participan en el proyecto Prometeo", ha agradecido Rúa Collar.

'Prometeo' se desarrolla en dos fases: una primera etapa intensiva de hasta 18 meses centrada en la estabilización clínica, el autocuidado y el fortalecimiento de habilidades funcionales; y una segunda basada en el modelo 'Housing Led', en la que las personas participantes gestionan su vivienda y su vida de forma autónoma, incluyendo la administración económica.

Desde 2008, el programa ha atendido a 115 personas en Asturias, logrando un incremento del 350% en la atención directa, ampliación de tres a 29 viviendas de apoyo, mejoras superiores al 80% en autonomía personal y adherencia clínica, y una reducción del 86% en ingresos psiquiátricos de urgencia. Asimismo, 'Prometeo' ha impulsado avances en empleabilidad, socialización y bienestar emocional.

El proyecto destaca por su enfoque coordinado, que integra a administraciones públicas, servicios sociales, entidades sanitarias, organizaciones de apoyo al empleo y agentes privados, constituyendo un modelo de referencia en salud mental comunitaria y vivienda social.

"Hace ya diez años, la asociación decidió crear estos premios con un objetivo claro: reconocer a las personas o fundaciones cuyas actuaciones recientes sean un referente de los valores o actitudes que se quieren reforzar para que el sector fundacional maximice su impacto en la atención del interés general y del bien común. Esto es algo en lo que siempre insistimos mucho. Hay que poner en valor la labor que realiza la filantropía. No es una cuestión de ego, es comunicación, reconocimiento, que la sociedad sepa qué se está haciendo, cuánto se está haciendo y cuánto se puede hacer. La filantropía debe ser algo común, no algo excepcional", ha destacado la presidenta de la AEF, Pilar García Ceballos-Zúñiga.