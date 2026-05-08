HBX, Lodgify y Salto Wecosystem, mejores empresas con menos de 5.000 empleados en España, según LinkedIn

Archivo - Teclado de un ordenador - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

HBX Group, Lodgify y Salto Wecosystem se posicionan como las mejores empresas con menos de 5.000 empleados para trabajar en España en este 2026, según una clasificación de LinkedIn publicada este miércoles.

En esta sexta edición española de la lista 'Top Companies 2026', la red social profesional clasifica a las 15 empresas que ofrecen las mejores oportunidades de desarrollo profesional en España. La clasificación recoge empresas con sede en España, con un mínimo de 250 empleados en el país y menos de 5.000 en todo el mundo.

Asimismo, la metodología se basa en los mismos pilares de la lista Top Companies para empresas de más de 5.000 empleados, que evalúa a las compañías según varios factores de progresión profesional, como la forma en que los empleados desarrollan nuevas aptitudes o la velocidad a la que consiguen ascensos mientras están en la empresa, entre otros.

En esta nueva edición española, HBX Group, la empresa propietaria de Hotelbeds, Bedsonline y Roiback, se hace con el primer puesto. Así, las habilidades más valoradas son la gestión de proyectos, negociación, turismo; los puestos más frecuentes son de administrador/a de cuentas y de ingeniero/a de software.

Completan el podio Lodgify en la segunda posición -con gestión de proyectos, JavaScript y SQL como habilidades más valoradas y ventas, ingeniería y recursos humanos como puestos más frecuentes- y, en la tercera, Salto Wecosystem: donde se valoran las habilidades gestión de proyectos, negociación y Matlab y destacan los puestos de ingeniero.

Así, las diez primeras empresas en el ranking Top Companies 2026 de LinkedIn son, en este orden, HBX Group, Lodgify, Salto Wecosystem, Ibercaja, el Instituto Tecnológico de Informática (ITI), eDreams Odigeo, Ocaso, Babel, Sngular y Atmira.

De este modo, empresas como Sngular irrumpen este año en el ranking. Al respecto, la directora de Recursos Humanos en Sngular, ha manifestado que "las mejores compañías se construyen con gente buena y buena gente". También, ha asegurado que la empresa de servicios y tecnologías de la información "apuesta por un talento diverso, inquieto y comprometido", al que acompañan con "oportunidades reales, proyectos retadores de alto nivel técnico y una cultura que pone en el centro el trabajo en equipo".

Por otro lado, en las cinco últimas posiciones se encuentran Knowmad mood, Leitat Technological Center, Cabify, Plexus Tech y Lefebvre.