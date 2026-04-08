La III edición de 'En Buena Compañía' de Fundación Mahou San Miguel impulsará proyectos sociales

Voluntarios, representantes de entidades sociales y benefiaciarios del programa 'En Buena Compañía', de Fundación Mahou San Miguel - FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mahou San Miguel ha presentado este miércoles la III edición de 'En Buena Compañía' en un acto celebrado en su sede de Madrid en el que han participado entidades sociales, voluntarios y personas beneficiarias. En la presentación se ha realizado un balance del impacto alcanzado en las dos primeras ediciones y se han dado a conocer las líneas de la nueva convocatoria, que busca seguir impulsando iniciativas de acompañamiento social en distintos territorios de España.

La convocatoria de la III edición de 'En Buena Compañía' permanecerá abierta hasta el 24 de abril y permitirá a organizaciones sin ánimo de lucro presentar proyectos de acompañamiento social que se desarrollarán durante 2026 y el primer trimestre de 2027. Los proyectos seleccionados contarán con la participación de voluntarios de Mahou San Miguel y podrán recibir hasta 5.000 euros de apoyo para el desarrollo de las actividades.

La directora de Fundación Mahou San Miguel, Virginia Luca de Tena, ha puesto en valor el papel del acompañamiento como herramienta de transformación social ya que, "a veces algo tan sencillo como dedicar tiempo a otra persona puede cambiar completamente su día o incluso su vida". "Con 'En Buena Compañía' queremos seguir conectando a nuestros voluntarios con entidades sociales para crear vínculos que mejoren la vida de las personas y contribuir, a través del acompañamiento, a responder a uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo: las diferentes situaciones de soledad que atraviesan distintos colectivos", ha enfatizado.

En el encuentro también se han presentado varios proyectos desarrollados en 2025 centrados en distintos colectivos. Así, representantes de Grandes Amigos, Fundación Capacis y Asociación Norte Joven han compartido sobre el escenario cómo estas iniciativas contribuyen a reducir la soledad de las personas mayores, favorecer la autonomía de personas con discapacidad intelectual o apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad en su proceso de formación y crecimiento personal, como indican los impulsores del programa.

"Para las personas mayores, tan importante es el acompañamiento general, el pasar tiempo de calidad con ellos, como acompañarles en temas cotidianos que parecen menos relevantes como ir al médico y poder compartir y comentar un diagnóstico", ha indicado la directora de Grandes Amigos, Mercedes Villegas.

Por su parte, Nacho Calderón Albornos, alumno de Fundación Capacis, ha declarado: "Cuando iba al colegio yo no hablaba con nadie, me sentía solo. Ahora he aprendido a socializar y, de hecho, me gusta el contacto con la gente y hablar en público".

Mientras, Ricardo Magán, profesional voluntario de Mahou San Miguel, que colabora con la Asociación Norte Joven, ha subrayado que "más que darles master clases, lo que hago es enseñarles y acompañarles en ese aprendizaje". "Es un intercambio enriquecedor porque yo también aprendo mucho de ellos, por ejemplo, a no ponerme límites. A estos jóvenes nada les parece imposible", ha destacado.

Tras dos ediciones, cerca de 1.650 voluntarios han participado en el programa, impulsando 220 actividades solidarias, en colaboración con 60 entidades sociales, dedicando más de 6.000 horas de voluntariado y beneficiando a cerca de 10.500 personas en 11 provincias, con una aportación total de 270.000 euros por parte de Fundación Mahou San Miguel.