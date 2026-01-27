Indra Group y Fundación Universia lanzan becas STEM para impulsar la empleabilidad de universitarios con discapacidad

Becas para estudiantes con discapacidad - INDRA

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Indra Group y Fundación Universia, que cuenta con el respaldo de Banco Santander para el desarrollo de sus actividades, han lanzado la primera convocatoria de Becas STEM, que busca impulsar el talento joven de personas con discapacidad en el ámbito científico-tecnológico.

El objetivo es facilitar el acceso a la formación superior en disciplinas con alta demanda profesional, contribuyendo a una sociedad más equitativa y competitiva.

Este nuevo programa de becas está dirigido a estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que estén matriculados en titulaciones universitarias y de Formación Profesional STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas) durante el curso académico 2025-2026.

En esta primera edición, se concederán 15 ayudas económicas de 2.000 euros cada una, destinadas a estudiantes de grado, máster, doctorado o FP.

Con esta convocatoria, Indra Group y Fundación Universia reafirman su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión de talento con discapacidad en sectores clave para la transformación digital y la innovación, impulsando, además, una mayor sensibilidad hacia las necesidades del colectivo y la mejora de la accesibilidad tecnológica. Las solicitudes pueden presentarse a través de Santander Open Academy hasta el 19 de marzo de 2026.