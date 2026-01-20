Archivo - El Pacto Mundial de la ONU España y Fundación ONCE lanzan un ‘toolkit’ para integrar la discapacidad en la estrategia empresarial - EL PACTO MUNDIAL DE LA ONU ESPAÑA Y FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pacto Mundial de la ONU España y Fundación ONCE han celebrado este martes la sesión 'Cómo integrar la discapacidad en la estrategia corporativa', en la que han dado a conocer un 'toolkit' con el fin de ayudar a integrar la discapacidad en la estrategia empresarial.

En concreto, el citado 'toolkit', desarrollado por ambas entidades, ayudará a incorporar la discapacidad como un eje estratégico de la sostenibilidad, abordando de forma integral aspectos como la accesibilidad, la cultura inclusiva, la gestión del talento, la relación con los grupos de interés, la cadena de valor, la diligencia debida y la medición y comunicación del desempeño social.

Como indican sus impulsores, integrar la discapacidad en la estrategia corporativa para facilitar la inclusión de personas con discapacidad es una condición imprescindible para avanzar hacia una sociedad inclusiva pues las personas con discapacidad conforman un colectivo que representa en torno al 10 % de la población en España.

Sin embargo, este colectivo continúa encontrando barreras estructurales que dificultan su plena participación en el ámbito empresarial, una realidad que interpela directamente a las empresas y organizaciones y exige un compromiso activo, sostenido y estratégico.

Desde este enfoque, la sostenibilidad no puede limitarse al cumplimiento normativo ni a acciones aisladas, sino que la inclusión de las personas con discapacidad debe integrarse de forma transversal en la gobernanza, la cultura corporativa y los procesos de toma de decisiones.

Así, con el lanzamiento de este 'toolkit', se busca resolver estas problemáticas para que, dentro de las organizaciones y empresas, ninguna persona se quede atrás.