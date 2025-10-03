Juguetes con valores: una Barbie con diabetes o un juego contra el acoso escolar,

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una muñeca Barbie que visibiliza la diabetes o un juego para prevenir el acoso escolar han sido algunos de los ganadores de los Premios Mejor Juguete 2025, impulsados por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), que este año han destacado la capacidad de los juguetes para transmitir valores sociales.

Así, los galardones han reconocido proyectos vinculados a la sostenibilidad, con propuestas como Rey Mono, producido en España con materiales FSC y sin plásticos, mientras que la prevención del acoso escolar ha estado presente gracias a Monstruolandia Mini.

También se ha reconocido la inclusión y la igualdad con la Barbie Fashionista Diabetes, que visibiliza la diversidad en el juego infantil, o el juego Anne Bonny's Malediction, que pone en el centro a una mujer pirata histórica como referente de liderazgo femenino.

Precisamente, la marca de juguetes Barbie ha anunciado que donará un euro por cada muñeca 'Fashionista' (que visibiliza la diabetes tipo 1) vendida entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre en los supermercados Carrefour y Alcampo, hasta alcanzar las primeras 7.500 unidades de la promoción, para reforzar la investigación sobre la enfermedad.

Esta iniciativa forma parte de una campaña solidaria impulsada junto con la Fundación DiabetesCERO, con motivo de la vuelta a las clases, y destinará lo recaudado a cofinanciar una beca para jóvenes científicos que investigan la cura de la diabetes tipo 1.

La campaña ha contado con el apoyo de la modelo y actriz Laura Sánchez, embajadora de la muñeca Barbie con diabetes tipo 1 en España, quien fue diagnosticada hace cuatro años.

Esta muñeca fue presentada el pasado mes de julio y desarrollada en colaboración con Breakthrough T1D, logrando reflejar el equipo médico que pueden usar quienes padecen esta enfermedad, como un monitor continuo de glucosa o una bomba de insulina, acompañados de un atuendo de lunares azules y un bolso de mano.

La marca también ha rendido homenaje a la instructora de PelotonRobin Arzón (Estados Unidos) y la modelo Lila Moss (Reino Unido), dos defensoras de la diabetes tipo 1 a nivel mundial, con sus propias muñecas Barbie.