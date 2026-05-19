Fundación Mutua de Propietarios ofrece a las comunidades financiación sin intereses para la supresión de barreras

Convocatoria de ayudas a la financiación de Fundación Mutua Propietarios. - FUNDACIÓN MUTUA PROPIETARIOS

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua de Propietarios ha abierto una nueva convocatoria de ayudas a la financiación al 0%, dirigida a comunidades de propietarios de toda España que quieran acometer actuaciones de accesibilidad en edificios residenciales.

La iniciativa, enmarcada en el programa 'Sin Barreras' de la entidad, incrementa este año su dotación hasta alcanzar los 500.000 euros. "El programa 'Sin Barreras' es el corazón de nuestra actividad porque permite facilitar que quienes tienen movilidad reducida puedan disfrutar de una vida plena y autónoma", ha indicado Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios.

A través de esta línea de actuación, la entidad ofrece préstamos de hasta 100.000 euros a comunidades de propietarios sin intereses, ni comisiones de apertura o gestión. Además, los beneficiarios no tendrán que presentar avales ni cambiar de banco. La Fundación asumirá el coste de los intereses de la financiación concedida por Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), compañía colaboradora de la iniciativa.

Podrán optar a esta ayuda aquellas comunidades en las que residan de forma habitual un porcentaje igual o superior al 40% de vecinos mayores de 65 años o, al menos, una persona con movilidad reducida y un 20% de residentes mayores de 65 años. Las solicitudes ya pueden tramitarse a través de la plataforma de gestión de ayudas de la Fundación Mutua de Propietarios.