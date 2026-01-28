Nathy Peluso, Chanel, Luz Casal, Melody, Natalia Lacunza o Rosario Flores protagonizan la gala benéfica EQUAL de Spotify

Nathy Peluso en la gala benéfica en apoyo a las mujeres en la industria musical, en el Teatro Eslava, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). Dentro de su iniciativa EQUAL, cuyo propósito es promover la igualdad de género en la industria musical y dar - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de cien artistas como Nathy Peluso, Jedet, La Zowi, Belén Aguilera, Chanel, Luz Casal, Melody, Natalia Lacunza, Rosario Flores o Vanesa Martín han sido las protagonistas de la tercera edición de la gala benéfica EQUAL que organiza Spotify.

La cita, que ha tenido lugar este martes en Madrid, tiene el objetivo de recaudar fondos para fomentar la igualdad de las mujeres en la música. De hecho, los fondos recaudados se destinarán a la asociación '+Músicas' para impulsar el desarrollo profesional de mujeres en la música a través de distintos programas de apoyo a su carrera artística y formativa, así como iniciativas destinadas a la salud mental.

Entre las iniciativas se encuentran los proyectos 'Live', que seleccionará a cinco artistas para actuar en festivales; 'proyecto Beat', centrado en la concesión de bolsas de horas de estudio de grabación para artistas en desarrollo; y el 'proyecto Heart and Soul', una serie de jornadas de salud mental impartidas por la especialista Rosana Corbacho, orientadas a proporcionar herramientas para gestionar las exigencias del sector musical.

El pasado 2025 EQUAL apoyó a más de 1.200 embajadoras a nivel global y generó más de 1.500 millones de reproducciones editoriales durante el primer mes de participación de las artistas en el programa.

Entre sus embajadoras más escuchadas en 2025 están Halsey, Sezen Aksu, Yuridia, Kenia Os, Asha Bhosle, Elena Rose, Belanova y Yeri Mua.

Precisamente, en España en 2025, el número de artistas españolas en la lista de las 100 canciones más escuchadas ha crecido un 67% respecto a 2021, cuando se lanzó el programa. Las embajadoras más escuchadas fueron Aitana, Bad Gyal, Lola Indigo, Marta Santos y Lia Kali.

Además, de los diez álbumes más escuchados en el mundo en Spotify en 2025, cuatro son de artistas mujeres. Asimismo, en 2025, la presencia de artistas femeninas en las listas de éxitos de Spotify creció más de un 30%, así como un 14% en la presencia en las listas editoriales de la plataforma.