ONCE celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con su cupón del 25 de noviembre

Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional, e Inclusión Digital del Grupo Social ONCE, ha entregado a Ana Redondo, ministra de Igualdad, una lámina enmarcada con este cupón con el lema ‘Juntas somos más fuertes'. - GRUPO SOCIAL ONCE

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONCE conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, con el cupón que saldrá a la venta ese mismo día, con el lema 'Juntas somos más fuertes', según ha dado a conocer la organización. En concreto, se difundirán cinco millones de cupones.

Esta jornada denuncia la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclama políticas para su erradicación. Así, las víctimas ascienden a más de 1.330 desde el año 2003, cuando se comenzaron a registrar en España los asesinatos por violencia de género.

Además, ONCE alerta de que existe "mucho desconocimiento" sobre cómo afecta esta lacra a las mujeres con discapacidad, ya que el 30% de las que sobreviven a este maltrato adquieren una discapacidad a consecuencia del mismo y presentan numerosas secuelas. Asimismo, el 10% de las víctimas mortales tenían discapacidad.

Por ello, Grupo Social ONCE impulsa iniciativas orientadas a detectar y corregir comportamientos inadecuados, a fomentar oportunidades laborales para mujeres víctimas de violencia de género y a priorizar aún más su atención cuando tienen discapacidad.

En los últimos años hasta el año 2024, la entidad ha incorporado anualmente a su plantilla a más de 100 mujeres víctimas de violencia de género, con y sin discapacidad. En concreto, en los nueve primeros meses de 2025 han superado las 140 incorporaciones, conocedores de que un trabajo "abre una puerta a la esperanza, facilita salir adelante, fortalecerse emocionalmente, ser autónoma y adquirir independencia económica".

Mientras, a través del Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social ONCE se defienden los derechos de mujeres y hombres, que atiende de forma prioritaria la mayor vulnerabilidad que provoca la discapacidad.

Entre sus objetivos están velar para que todas las personas tengan las mismas oportunidades, así como detectar y eliminar brechas y sesgos de género y corregir situaciones discriminatorias provocadas por el género, la edad, la cultura o la pertenencia al colectivo LGTBI, etc.

Asimismo, en el vigente IV Plan de Igualdad de la ONCE figura el compromiso de seguir avanzando en la protección de las víctimas de violencia de género y se recogen los beneficios regulados por la organización para mejorar la calidad de vida laboral de las trabajadoras víctimas de esta violencia, como la reducción de la jornada o reordenación del tiempo de trabajo, o el derecho preferente a ocupar otro puesto del mismo grupo profesional que la ONCE tenga vacante en otro centro, entre otros.

También cuentan con un 'Protocolo de atención y apoyo a mujeres trabajadoras' en situación de violencia de género, con mecanismos para su detección y acreditación, los derechos laborales que se generan y una especial atención a la violencia que sufren las mujeres con ceguera, con deficiencia visual grave o con sordoceguera.

Por otra parte, Fundación ONCE desarrolla varios programas de sensibilización, empoderamiento e inserción, entre los que resalta el proyecto 'Mujeres en modo ON-VG', que está dirigido a mejorar su empleabilidad a través de la escucha activa y un modelo de intervención basado en el 'Ciclo de Transformación'. Gracias a este programa, se ha atendido y formado a más de 4.200 mujeres desde el año 2020 hasta julio de 2025, además de conseguir más de 1.600 contratos para ellas y se ha asesorado a varias emprendedoras.

En cuanto a la inserción laboral, Ilunion cuenta con convenios de colaboración con diferentes entidades, como el suscrito con el Ministerio de Igualdad. Así, durante 2025 Ilunion ya ha contratado a más de 120 mujeres en situación de violencia de género --un 50% más que en el mismo periodo de 2024--, de las cuales el 67% tienen discapacidad. Asimismo, la ONCE ha contratado como agentes vendedoras a otras 20 mujeres víctimas de esta lacra.