Pamplona renueva su convenio con la Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra para el programa 'Siempre Acompañados'

El Ayuntamiento de Pamplona ha renovado su convenio de colaboración con la Fundación la Caixa y Fundación Caja Navarra para el programa 'Siempre Acompañados', gestionado por Fundación Pauma. La novedad de este año es la ampliación del programa a tres barrios más, Azpilagaña, Ermitagaña-Mendebaldea y Ensanche, que concentran, según el último diagnóstico realizado, un mayor índice de personas mayores.

El convenio lo han suscrito la concejala del Área de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe Gutiérrez; el director del programa de Personas Mayores de la Fundación la Caixa, David Velasco Mata; y la subdirectora general de proyectos e innovación de Fundación Caja Navarra, Gemma Botín Cociña. Antes de la firma, se ha celebrado una recepción por parte de Alcaldía en la que se ha explicado el programa con más detalle.

El programa 'Siempre Acompañados' funciona desde 2020 en los barrios de San Juan, Txantrea e Iturrama, con el objetivo de hacer frente a situaciones de soledad no deseada en personas mayores, "empoderándolas e impulsando relaciones de apoyo y ayuda mutua". Durante 2025, atendió a 329 personas, de las cuales el 85,3% eran mujeres (279) y el 14,7 % eran hombres (50). Además de en Pamplona, el programa está presente en 12 territorios de todo el Estado (Jerez, Murcia, Granada, Málaga, Palma de Mallorca, Sabadell, Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet y Lleida) y en Lisboa y Oporto (Portugal).

MÁS DE CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA

Según ha informado el Ayuntamiento, en sus más de 5 años de trayectoria, se ha consolidado en Pamplona como proyecto pionero tanto en el abordaje de la soledad como en el modelo de intervención. Según un último estudio, en los seis primeros meses de intervención, los participantes se muestran capaces de reducir los sentimientos de soledad, bien sea soledad social, emocional o existencial. Más del 80 % de los participantes experimentan un aumento de confianza, se sienten con más capacidades para hacer frente a la soledad y trabajan en su crecimiento personal.

Un 85% de ellos comprenden mejor sus emociones y conectan más con sus amigos y familiares. Además, el 95% de los participantes, que al entrar en el programa estaban mal, perciben una mejora de su estado emocional, ha añadido, para destacar que el sentimiento de soledad se reduce de forma muy significativa, especialmente entre las personas con mayor vulnerabilidad: pérdidas de seres queridos, cuidadores, personas que experimentan transiciones como la jubilación, situaciones de pobreza, etcétera.

'Siempre Acompañados' fomenta la intervención a nivel individual, acompañando y facilitando su proceso de empoderamiento para dotar a la persona de herramientas que ayuden a gestionar la soledad y prevenirla. También intervienen a nivel grupal y organizan diferentes actividades de sensibilización comunitaria. Trabajan junto con las Redes de Mayores y el Pacto de la Persona Mayor de San Juan, unidades de barrio, centros de salud, así como otros agentes estratégicos para la detección y atención en personas mayores en situación de soledad.

El programa está dirigido a toda aquella persona mayor de 60 años de los seis barrios en los que está presente el programa que sea autónoma y sienta soledad, o presente factores de riesgo. La participación en el programa es gratuita y el trabajo varía en función de las necesidades de la persona usuaria. El acceso al programa se realiza a través del teléfono 618950920 o se puede escribir al email de soledad.pamplona@pauma.es.

El número de personas que llega a una edad muy avanzada sigue en aumento. En Pamplona, las personas de más de 65 años representan el 23% de la población y en el conjunto de España, las personas mayores de 65 años representan el 19,1% de la población; la previsión es que este porcentaje aumente hasta un 24,9% en 2068.