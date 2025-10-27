El programa 'Por Talento Digital' de Fundación ONCE forma a más de 25.500 estudiantes desde su inicio en 2019

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha celebrado el IV Encuentro del Consejo Consultivo de 'Por Talento Digital', un programa que desde su puesta en marcha en 2019 ha formado a más de 25.500 estudiantes con discapacidad en competencias digitales.

En el encuentro se han presentado los principales resultados de este proyecto impulsado por Fundación ONCE y orientado a la adquisición de conocimientos y cualificación tecnológica y digital de las personas con discapacidad. El Consejo está compuesto por 25 empresas del sector digital e instituciones, y está presidido por Rosa García, máxima responsable de Exolum. En esta ocasión, la reunión ha estado presidida por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

'Por Talento Digital' lleva a cabo dos tipos de actividades formativas: directas, con cursos de formación presenciales y virtuales en toda España, y de asignación de becas, que han supuesto la concesión del 80% del importe de la matrícula a personas con discapacidad para la realización de formaciones técnicas y digitales en cualquier centro educativo de España (grados, FP, postgrados, máster, etc.)

Según los datos aportados, en 2024 el total de alumnos que finalizaron su formación ascendió a 2.356 y hasta septiembre de 2025 ya se han formado 3.713 más lo que implica, según García, "más de 25.500 estudiantes desde que comenzó el programa en 2019". "Esperamos cerrar el año con 11.000 personas formadas", ha enfatizado.

En 2024, el 43% de los alumnos formados eran mujeres y, a falta de concluir 2025, esa cifra ha aumentado hasta el 48%. También se ha incrementado el porcentaje de mayores de 45 años, del 48% al 54%, "datos muy significativos por su relevancia en su empleabilidad, y el compromiso que debemos tener desde las organizaciones", como ha recalcado la presidenta del Consejo Consultivo.

Asimismo, en 2024 se concedieron un total de 76 becas con una dotación de 250.000 euros. A 30 de septiembre de 2025, el número asciende a 94 y la dotación llega a los 330.000 euros.

Por otro lado, la cifra de acciones formativas cumplimentadas en 2024 en toda España fue de 339 y hasta el 30 de septiembre de 2025 alcanza las 490. Del total de acciones formativas llevadas a cabo, un 24,3% en 2024 y un 20,61% en 2025 corresponden a formaciones especializadas. El resto son formaciones digitales más generalistas o básicas, orientadas a mejorar la empleabilidad sin enfocarse en una carrera tecnológica concreta.

En este cuarto encuentro, Durán ha estado acompañado por representantes de Accenture, Amazon WS, Ametic, BBVA, Carrefour, Capgemini, Correos, Deloitte, Digitales, El Corte Inglés, Fujitsu, Globant, Google, ILUNION, ISDI, Microsoft, NTT Data, OESIA, ONCE, Samsung, Sanitas, Universidad de Málaga y Viewnext.

Las empresas adheridas pueden participar en el programa y recibir currículums, asistir a presentaciones de proyectos y colaborar con mentorías y charlas, formar parte de los grupos de trabajo del LAB XTD y participar activamente en la validación e implementación de los productos generados en el LAB.

En la actualidad, el consejo cuenta con 72 empresas y entidades adheridas, incluyendo reconocidas marcas como Canon, Siemens, IKEA y Telefónica, entre otras.

Precisamente, en la reunión también se ha hecho balance del 'LAB XT', que ha trabajado durante esta edición para dar respuesta a la necesidad de que las empresas puedan actuar como altavoces del programa, tanto interna como externamente. Fruto de este trabajo, se ha desarrollado un manual de estrategias de sensibilización, una herramienta que permite a las organizaciones diseñar e implementar campañas de comunicación para difundir los valores del programa, los productos y entregables generados desde el propio LAB.

"Los trabajos desarrollados en el LAB tienen un alto valor, pero tenemos el desafío de poder implementarlo en las organizaciones, así como el de ampliar nuestra red al máximo", han señalado los miembros del consejo presentes en el encuentro. Para ello, han pedido a las empresas que designen embajadores desde cada una de las entidades para llegar a todos los ámbitos de la organización.

NUEVAS SEDES EN VALENCIA Y BARCELONA

Durante este año también se ha inaugurado la nueva sede del programa en Valencia, con el apoyo del ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana. Esperan finalizar 2025 con más de 100 personas formadas en el nuevo centro.

Además, el próximo 18 de noviembre está prevista una presentación de este consejo y las empresas adheridas en Valencia, con el fin de lograr el apoyo y la complicidad de tejido productivo local. También se ha adelantado la puesta en marcha de la nueva sede en Barcelona. en un espacio compartido con Barcelona Activa en el Cibernàrium que tienen en Nou Barris, en el norte de la ciudad.

Durante este año, en 'Por Talento Digital' se han impartido formaciones en áreas clave como: Ciberseguridad (especialidad en análisis forense digital), Inteligencia Artificial, en colaboración con Samsung y la Universidad de Málaga, Diseño gráfico e Impresión 3D, Programación (.NET, Fullstack y desarrollo web), Datos y Cloud (Bootcamps especializados), Lenguaje ABAP o Inglés técnico, y se han otorgado certificaciones profesionales relacionadas con páginas web, desarrollo de aplicaciones, sistemas microinformáticos y audiovisuales.

Además, se ha lanzado el Proyecto 'Esenciales', que forma parte de la iniciativa 'Generación D' impulsada por Red.es, y que tiene el objetivo de formar a un total de 16.667 personas con discapacidad en competencias digitales básicas entre 2025 y junio de 2026.

También se han impartido formaciones complementarias en Ofimática, Herramientas de inteligencia artificial aplicada, Vocaciones digitales (robótica, cine, influencers, etc.) y otras que están en marcha o a punto de comenzar: como Especialización en Realidad Virtual, Especialización en análisis de datos con Power BI, Curso de experto en ciberseguridad Blue Team y Full Stack en Java.