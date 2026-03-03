Red.es y Fundación ONCE ofrecen las claves para un entorno digital más seguro, accesible e inclusivo

Archivo - Jornada Red.Es y Fundación ONCE - RED.ES Y FUNDACIÓN ONCE - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Red.es y Fundación ONCE han celebrado un encuentro de trabajo en el marco del proyecto 'Derechos Digitales', con el propósito de poner en común los resultados alcanzados hasta el momento y avanzar colectivamente en la identificación de vías de acción prioritarias y fijar así una hoja de ruta para un entorno digital más seguro, accesible e inclusivo.

De este modo, los participantes --representantes de las entidades conveniadas y del Observatorio de Derechos Digitales-- han coincidido en destacar la importancia de seguir avanzando hacia un ecosistema digital más inclusivo, reforzando la colaboración entre ámbitos y promoviendo políticas basadas en evidencia y participación.

El acto se ha centrado en contrastar perspectivas, identificar consensos y detectar necesidades comunes que orienten los pasos futuros del proyecto. En esta sesión, se ha buscado el equilibrio entre la investigación, la acción y la reflexión, reforzando la aplicación efectiva de la Carta de Derechos Digitales.

La apertura institucional ha corrido a cargo del director general de Red.es, Jesús Herrero, quien ha contextualizado los objetivos del encuentro interconvenios y ha destacado la importancia de la colaboración entre entidades para avanzar de manera coordinada en la materia de derechos digitales.

A continuación, la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha remarcado la necesidad de situar la accesibilidad, la igualdad y la no discriminación como ejes transversales de cualquier avance en materia de derechos digitales.

Asimismo, ha subrayado que, en su opinión, la digitalización solo puede considerarse plena si va acompañada de una inclusión real que elimine desigualdades en el acceso y la participación.

Seguidamente, se han celebrado tres mesas de debate. En la primera de ellas, titulada 'Cómo empoderar a la infancia y la juventud en el mundo digital', se han analizado los principales retos y oportunidades que el entorno digital plantea a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En este sentido, han compartido estrategias para fortalecer sus competencias digitales en clave de seguridad, pensamiento crítico y autonomía, así como el papel clave de las familias, la comunidad educativa y otros agentes sociales.

En la segunda mesa --'Democracia en la era digital: participación, verdad y ciudadanía informada'-- se han abordado los desafíos que la desinformación, las fake news, la inteligencia artificial y la postverdad generan en los procesos democráticos. De este modo, los participantes han reflexionado sobre los avances realizados y las medidas necesarias para promover una ciudadanía crítica, informada y capaz de participar activamente en el espacio público digital.

En la última mesa, titulada 'Tecnologías para el bien común', se ha profundizado en el papel de la tecnología como motor de bienestar social, cohesión y sostenibilidad. Así, los participantes han discutido sobre la necesidad de marcos regulatorios éticos y han analizado casos de uso en educación, salud, Administración Pública y entornos laborales, donde la innovación puede reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida.