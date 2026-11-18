La Reina preside el acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA, bajo el título Próxima escena: de la medición al impacto, en MAdrid a 18 de noviembre - CASA REAL

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha hecho este miércoles un llamamiento a "anticipar para proteger mejor" y a identificar indicios tempranos que eviten el regreso a la pobreza, durante el acto de presentación del 'Impact Lab', la nueva iniciativa de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) con la que da un paso más en su modelo de medición para identificar a tiempo los riesgos que pueden comprometer el progreso de los emprendedores y sus familias.

En el encuentro 'Próxima escena: de la Medición al Impacto', en el que también ha participado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, Letizia ha defendido la necesidad de "tomar decisiones para no llegar tarde". "Identificar indicios para actuar a tiempo y saber que con la primera mirada, si vemos los números, podemos dejarnos muchas cosas sin analizar", ha argumentado durante su intervención.

"Estamos en el lugar adecuado, donde se unen las fuerzas, la voluntad, la tecnología y los recursos para que tantos millones de pequeños emprendedores no solo salgan de la pobreza, sino que consigan permanecer alejados de ella de manera permanente y sostenible", ha añadido.

Con el lanzamiento de 'Impact Lab', la Fundación Microfinanzas BBVA da un paso más en su modelo de medición con el fin de transformar cerca de 20 años de experiencia y conocimiento sobre los emprendedores en evidencias prácticas que mejoren las decisiones financieras y sociales.

En este sentido, Torres Vila ha indicado que "ayudar a salir de la pobreza a una persona o a una familia es un gran avance; pero el verdadero desafío es que ese progreso perdure". "Por eso, la Fundación Microfinanzas BBVA acompaña a las personas para que las oportunidades que generamos hoy se traduzcan en mejores condiciones de vida mañana", ha subrayado en el evento.

Para blindar ese progreso frente a imprevistos, la directora de Impacto de la FMBBVA, Stephanie García Van Gool, ha detallado que el laboratorio probará cómo combinar y adaptar soluciones de crédito, ahorro, seguros, saneamiento y capacidades digitales.

"Una familia puede haber mejorado sus ingresos y perder buena parte de lo conseguido por una enfermedad, una mala cosecha o una caída de ventas. Con Impact Lab queremos entender qué puede evitar ese retroceso y probar soluciones que ayuden a los emprendedores a afrontarlos", ha afirmado.

¿CÓMO EVOLUCIONARÁ LA POBREZA HACIA 2040?

El foro ha analizado también cómo evolucionará la pobreza hacia 2040 en América Latina a partir del caso hipotético de una mujer de 55 años que pierde su empleo con pocos ahorros y necesita reciclarse profesionalmente, un perfil que escapa a los indicadores tradicionales pero enfrenta un alto riesgo de exclusión.

Al respecto, la consejera principal de relaciones globales y cooperación de la OCDE, Marta Encinas-Martín, ha advertido sobre las limitaciones de las estadísticas convencionales. "Saber cuantas personas terminan sus estudios nos dice muy poco sobre cómo les irá dentro de veinte anos. Necesitamos entender si cuentan con las competencias adecuadas cuando cambia el mercado laboral", ha afirmado.

Por su parte, el socio fundador de Longevity & Retirement Income Solutions, José Antonio Herce, ha puesto el acento en el impacto económico del aumento de la esperanza de vida. "La longevidad es una conquista extraordinaria. Pero estamos viviendo más años, lo que nos obliga a decisiones vitales, laborales y financieras que deben adaptarse a esa nueva realidad. Prepararse para una vida más larga empieza mucho antes de una jubilación que tampoco será lo que es hoy", ha asegurado.

La jornada ha incluido además la escenificación teatral de las visitas de asesoría financiera a Moisés Castillo, un emprendedor de muebles y artesanías de madera de Panamá que ha representado en el acto a los más de tres millones de personas atendidas actualmente por la fundación.

"Cuando emprendes necesitas financiación, pero tambien formación básica en gestión empresarial y educación financiera. Tus necesidades van cambiando y anticiparse a ellas me permite seguir mejorando", ha concluido Castillo, poniendo rostro a la labor de una institución que desde 2007 ha apoyado a ocho millones de personas en cinco países latinoamericanos, con más de 25.000 millones de dólares en préstamos productivos.