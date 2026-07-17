RTVE se compromete con la CSNE a impulsar la lengua de signos en los contenidos audiovisuales

Alberto Morales y Roberto Suárez Martín tras la firma del acuerdo. - RTVE

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

RTVE y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) han firmado este jueves un convenio de colaboración para impulsar la accesibilidad en lengua de signos española en los contenidos audiovisuales de servicio público. El acuerdo refuerza el compromiso de la Corporación con la igualdad de acceso a la información, la cultura y la actualidad para las personas sordas.

La firma del convenio ha tenido lugar en Prado del Rey con la participación del presidente de la CNSE, Roberto Suárez Martín, y del secretario general de RTVE, Alfonso Morales. El acuerdo establece un marco estable de colaboración entre ambas entidades para favorecer una televisión pública más accesible e inclusiva.

Durante el acto, Alfonso Morales ha señalado que el convenio supone "un paso más" en el compromiso de RTVE con su misión de servicio público. "En cuestiones como la accesibilidad tenemos una obligación. Está en el ADN de RTVE como servicio público audiovisual conseguir que nuestra programación sea accesible para toda la ciudadanía y que todos los derechos puedan ejercerse de manera efectiva y completa", ha afirmado.

Asimismo, el secretario general de RTVE ha expresado su deseo de que este convenio "sea el principio de un cambio sustancial en la accesibilidad de nuestros contenidos" y ha subrayado que la Corporación "no busca la rentabilidad económica, sino la rentabilidad social". Además, ha destacado que, aunque RTVE supera los mínimos fijados por la legislación en materia de accesibilidad, la voluntad de la Corporación es ir más allá para atender las necesidades específicas de las personas sordas.

Por su parte, el presidente de la CNSE, Roberto Suárez Martín, ha agradecido la firma del convenio y ha puesto en valor la escucha y el compromiso de RTVE con las reivindicaciones del colectivo. "Lo único que solicitamos es la accesibilidad. Queremos poder acceder a la información igual que el resto de la ciudadanía. Para nosotros este convenio es un paso muy importante", ha afirmado.

Desde la CNSE también se ha destacado la sensibilidad de RTVE respecto a las necesidades de accesibilidad de las personas sordas y la oportunidad de iniciar una colaboración más estrecha en una materia que forma parte de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual. Asimismo, la Confederación ha subrayado que es la primera vez que se establece un marco de colaboración de estas características con una radiotelevisión en España.

El convenio contempla la incorporación progresiva y de calidad de la lengua de signos española en la programación y en las emisiones de especial interés general de RTVE. Entre las líneas de actuación figuran el impulso de la accesibilidad en contenidos informativos, institucionales, educativos y culturales, así como el análisis conjunto de nuevas oportunidades para ampliar progresivamente la presencia de la lengua de signos en la programación.

Además, RTVE y la CNSE colaborarán en la elaboración de recomendaciones y buenas prácticas, en el desarrollo de acciones de sensibilización y en el intercambio de conocimiento y asesoramiento técnico con el objetivo de seguir mejorando la accesibilidad de los contenidos audiovisuales.

El acuerdo presta una atención especial al acceso de las personas sordas a la información de mayor relevancia para la ciudadanía. En este sentido, RTVE trabajará para incorporar progresivamente la lengua de signos española en retransmisiones y comunicaciones institucionales, situaciones de emergencia, procesos electorales y coberturas informativas de especial trascendencia social, atendiendo a criterios de interés público y viabilidad técnica. Asimismo, se creará una comisión mixta de seguimiento integrada por representantes de ambas entidades para evaluar los avances y proponer nuevas iniciativas.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y consolida la colaboración entre RTVE y la CNSE para avanzar hacia una comunicación audiovisual más accesible e inclusiva. Los resultados del acuerdo se materializarán en acciones concretas de las que se informará oportunamente, con mejoras y novedades que, según ambas entidades, supondrán un beneficio claro.