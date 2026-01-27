SIGRE participa en la reunión anual 'EU-JAMRAI 2' para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos - SIGRE

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

SIGRE participará en el stakeholder forum sobre medioambiente de la reunión anual de EU-JAMRAI 2, que tendrá lugar del 28 al 30 de enero de 2026 en Viena (Austria).

EUJAMRAI2 es la segunda edición de la Acción Conjunta Europea sobre Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Relacionadas con la Atención Sanitaria, y surge con el ambicioso objetivo de cambiar el enfoque mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos aplicando el enfoque de 'Una Sola Salud' (One Health) en humanos, animales y medioambiente.

Este proyecto tiene como objetivo liderar en Europa la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos (RAM), una importante amenaza para la salud pública que ya es responsable de más de 35.000 muertes al año en la Unión Europea y de 1,3 millones en todo el mundo, ayudando a los países a implementar planes nacionales y mejorar la vigilancia y prevención de infecciones resistentes.

Según señalan, España juega de nuevo un papel crucial en esta segunda parte del proyecto a través de la participación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que lidera las áreas de trabajo de comunicación y sensibilización y colidera la de diseminación y los Programas de Optimización de Uso de los Antibióticos (PROA).