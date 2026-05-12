Unicaja defiende su modelo de banco con IA como forma de atajar la exclusión financiera

Archivo - Unicaja Avanza Hacia Un Modelo De Banco Conversacional, Con El Apoyo De Deloitte España Y Tecnología De Nvidia Para Mejorar La Experiencia De Clientes Y Empleados - UNICAJA - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unicaja, José Sevilla, ha afirmado que el modelo de banca con inteligencia artificial (IA) que está desarrollando su entidad puede ser una forma de atajar la exclusión financiera.

Unicaja está desarrollando su estrategia junto con Nvidia, Google y Deloitte. Además, ha denominado a este modelo "banca conversacional", ya que aspira a que los clientes puedan acceder a los servicios y productos del banco mediante conversaciones con la IA.

"La banca conversacional lo que va a permitir es el acceso a todos los sistemas a colectivos muy amplios", ha explicado Sevilla durante su intervención en un foro organizado la semana pasada por el diario 'elEconomista'.

El presidente del banco andaluz ha explicado que Unicaja lleva trabajando en este proyecto más de un año y que espera que a finales de año se empiecen a ver resultados concretos. La IA es uno de los pilares del plan estratégico de Unicaja, que abarca hasta 2027.

Sevilla ha apuntado también en su intervención a los retos que emanan de la IA en cuanto a ciberseguridad, sobre todo a cuenta del modelo Mythos de Anthropic, que en las últimas semanas ha provocado que hasta el Banco Central Europeo (BCE) se reuniera con los jefes de riesgos de la banca europea.

"Hay muchas entidades que han avanzado mucho en moverse hacia la nube, pero moverte hacia la nube, que puede tener ventajas a corto plazo, también genera vulnerabilidades a medio plazo", ha afirmado.

Ante esta situación, Sevilla ha propuesto una colaboración entre todos los bancos europeos en materia de ciberseguridad. También ha instado a realizar una "cierta revisión" a nivel europeo de cuál es la estrategia del Viejo Continente respecto a la IA "para no perder el ritmo".

Preguntado por la desregulación, que es uno de los temas en los que más se está enfocando la banca europea y sus diferentes patronales, Sevilla ha recalcado que en Europa existe el "reto" de la simplificación regulatoria. No obstante, aunque ha indicado que es un reto asumido por los reguladores, ha apostillado que "no es evidente" que se quiera reducir la regulación. "Al final se dedican a regular, y decirles que tienen que regular menos no es fácil", ha dicho.

En todo caso, a diferencia de otras voces del sector, Sevilla ha descartado que la regulación más exigente en Europa frente a Estados Unidos o Reino Unido sea un "elemento de falta de competitividad". El presidente de Unicaja ha considerado que es "más importante" la integración bancaria europea.

El representante de la entidad financiera también ha recordado que están en conversaciones con WiZink para analizar una posible operación corporativa. En todo caso, ha indicado que Unicaja sigue "mirando oportunidades", pero con un carácter complementario para reforzar sus capacidades.