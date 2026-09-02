Vitaldent, la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank renuevan su alianza de salud bucodental para personas vulnerables

Archivo - Javier Martín Ocaña y Josep Parareda. - ALFONSO ESTEBAN - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vitaldent, la Fundación 'la Caixa', CaixaBank y CaixaBank Payments & Consumer han renovado su acuerdo de colaboración para seguir facilitando el acceso a la salud bucodental a personas en situación de vulnerabilidad económica, con el fin de apoyar la labor de las entidades sociales que las acompañan.

Mediante esta colaboración, CaixaBank traslada las condiciones especiales ofrecidas por Vitaldent (la marca especializada en odontología integral de DONTE GROUP) a las entidades sociales con las que trabaja para facilitar el acceso a la salud bucodental de personas en riesgo de exclusión.

Gracias a este proyecto piloto, vigente desde 2025 hasta el pasado mes de febrero, se han atendido a 235 pacientes derivados por organizaciones como Cruz Roja y Asociación Prosec.

Estas entes completan una primera valoración que incluye prueba diagnóstica, acompañamiento y seguimiento durante todo el proceso, ventajas económicas y condiciones especiales para determinados tratamientos, facilidades de financiación y acceso al programa 'Mi Vitaldent', con el fin de reducir las barreras de acceso y favorecer la continuidad de los tratamientos.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa 'Fórmula Solidaria', que reúne fondos de la Fundación 'la Caixa' a través de CaixaBank y CaixaBank Payments & Consumer junto con aportaciones de empresas y particulares.

REFORZAR LA COLABORACIÓN CON MÁS ORGANIZACIONES

Después de los resultados del proyecto piloto, la renovación de este acuerdo supone "un paso más al ampliar su alcance e incorporar nuevas entidades sociales". Estas entidades quieren conseguir que un mayor número de personas pueda beneficiarse de esta iniciativa, para reforzar la colaboración con más organizaciones y, en especial, con asociaciones locales que cuentan con "menos recursos y atienden necesidades muy vinculadas a su entorno".

En este acto de firma han participado el CEO de DONTE GROUP, Javier Martín Ocaña, y el director de Acción Social de CaixaBank, Josep Parareda.

Martín Ocaña, por su parte, ha subrayado que la renovación de este acuerdo les permite consolidar una iniciativa que "ya ha demostrado su impacto" y ampliar su alcance para llegar a más personas que, por distintas barreras -especialmente económicas- no pueden acceder a una atención odontológica.

"La salud bucodental forma parte de la salud integral, y por ello queremos contribuir a que su cuidado no sea un privilegio, sino un derecho al alcance de quienes más lo necesitan", ha afirmado el CEO de DONTE GROUP.

Asimismo, Parareda ha incidido en que desde CaixaBank y a través del programa 'Fórmula Solidaria' creen en el valor de las alianzas entre entidades sociales y empresas para dar respuesta a necesidades reales.

"La renovación de este acuerdo nos permite seguir apoyando a las entidades sociales y facilitar que más personas en situación de vulnerabilidad accedan a una atención bucodental esencial para su salud, bienestar y calidad de vida", ha concluido el director de Acción Social de CaixaBank.