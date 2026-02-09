Andalucía mantiene 6.462 desalojados tras una noche tranquila y estudiará este martes bajar el nivel de alerta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz - María José López - Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado que se está constatando un "cambio de tendencia" en lo que respecta a las incidencias del temporal en Andalucía, de manera que las últimas horas han transcurrido de manera "tranquila", y este martes se abordará la posibilidad de reducir el actual nivel de emergencias, que es de situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones. En estos momentos, en Andalucía hay 6.462 personas desalojadas de sus hogares como consecuencia del temporal.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz ha expuesto este lunes que, por suerte, la pasada noche ha transcurrido de forma "tranquila y sin incidencias destacadas en la Agencia de Emergencias", de manera que "todo parece indicar que avanzamos y que cambia la tendencia". No obstante, ha señalado que aún queda "mucho" porque hay todavía "14 ríos en nivel rojo, es decir, con un nivel de riesgo extremo y tres embalses", de forma que hay que seguir siendo "prudentes".

Tras referirse también a las incidencias en numerosas carreteras, ha indicado que hay "situaciones todavía complejas en el conjunto de las provincias andaluzas que nos hacen mantener la alerta de situación operativa 2" del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones, con la confianza de que, a partir de este martes, se plantee la posibilidad de reducir ese nivel de emergencias, y se comienza la fase de recuperación, "que, evidentemente, ahora también preocupa por los altísimos y costosísimos daños que estamos sufriendo".

La cifra de emergencias atendidas por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en el enjambre de borrascas que afecta a Andalucía desde el pasado 27 de enero ha superado ya la barrera de los 11.000 incidentes (11.027), de los que 2.349 han sido en Cádiz, Sevilla (1952), Jaén (1.872), Granada (1.513), Málaga (1.104), Córdoba (1.032), Almería (712) y Huelva (493).

Según se recoge en una nota de la Junta, Sanz ha indicado que "seguimos muy pendientes de la evolución de los cauces, presas y ríos y aunque hayan mejorado las previsiones seguimos con la guardia bien alta y extremando la vigilancia porque esta semana seguirá lloviendo" y ha subrayado que "la situación ha mejorado, pero en ningún caso ha terminado y seguimos trabajando para intentar devolver la normalidad a la comunidad lo antes posible".

El titular de Emergencias también ha puesto en valor "el enorme despliegue de la EMA para este río atmosférico y la colaboración entre instituciones para dar seguridad a todos los puntos de Andalucía".

Sanz también ha explicado que la noche ha transcurrido de forma tranquila y sin incidencias destacadas en las salas de la EMA 1-1-2, donde tan solo se han coordinado una decena (11) de incidencias en relación con el fenómeno meteorológico adverso: cinco en Jaén, tres en Granada, dos en Cádiz y una en Córdoba, en su mayoría por anegaciones o afección del viario sin mayores consecuencias.

La mejora de la meteorología y del estado de los cauces, ríos y embalses permitió ayer la vuelta parte de los desalojados durante el río atmosférico, aunque aún siguen desplazadas 6.462 personas en la comunidad autónoma, en su mayoría en Cádiz (4.437), Jaén (704), Málaga (556), Córdoba (537), Granada (120) y Sevilla (108).

CARRETERAS CORTADAS

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que a primera hora de la mañana, hay en Andalucía un total de 186 carreteras afectadas por el evento meteorológico: inundación o lluvias (98 vías), desprendimientos (47), daños en el firme (33), Nevada y hielo (6) y avalanchas (2).

Cádiz es la provincia con una mayor afectación con hasta 65 vías condicionadas en la circulación, seguida de Córdoba con 31, 26 en Granada, 21 en Jaén, 18 en Sevilla, 16 en Málaga, 7 en Huelva y 2 en Almería.

El consejero ha pedido a la ciudadanía que en las zonas afectadas eviten desplazamientos y extremen la precaución y, en caso necesario, se informen del estado de las carreteras antes de viajar, haciendo caso siempre de las indicaciones de los paneles informativos y operativos desplegados en las zonas.

AVISOS METEOROLÓGICOS

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado este lunes el aviso naranja --peligro importante-- por lluvias en la comarca gaditana de Grazalema hasta las 20:00 horas ante la previsión de acumulados de hasta 150 litros por metro cuadrado en 24 horas.

La Aemet tiene también en vigor avisos amarillos --peligro bajo-- por lluvias en Ronda (Málaga), Estrecho (Cádiz), Nevada y Alpujarras (Granada) y Cazorla y Segura (Jaén).

Las comarcas almerienses de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Capital, además de la Costa granadina estarán, asimismo, en nivel amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

En la zona de Poniente y Almería capital, en el Estrecho (Cádiz) y en la Costa de Granada permanecerá activo el aviso amarillo por fenómenos costeros con vientos de hasta 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) insta a seguir las indicaciones de autoprotección como una de las principales formas de protegerse frente a esta sucesión de borrascas, que trae consigo un río atmosférico de intensas y persistentes precipitaciones, así como vientos y posibilidad de deslizamientos en distintos puntos de la comunidad autónoma andaluza. Toda la información sobre prevención y consejos está disponible en la web de la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es).

.