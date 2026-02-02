Andalucía espera el paso de tres borrascas durante esta semana que dejarán lluvias "muy importantes"

Archivo - Imagen de archivo de personas protegiéndose de la lluvia en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera la llegada de dos borrascas más tras el paso de la borrasca Leonardo en la jornada de este lunes, que dejarán precipitaciones "muy importantes" en toda la región a partir del próximo martes, 3 de febrero. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha concretado que se prevé la llegada de una nueva borrasca desde las últimas horas de la jornada del martes por la provincia de Huelva y que se extenderá a lo largo de toda la comunidad andaluza hasta el sábado.

En esta línea, el delegado territorial de la Aemet ha precisado que el martes será una "jornada de transición" entre la borrasca Leonardo y la nueva borrasca que, según ha estimado, tendrá similitudes a la borrasca Joseph, puesto que "arrastra una masa de origen subtropical que recorre todo el Atlántico", lo que formará "una masa muy húmeda, cálida y con mucho viento", que dejará precipitaciones "muy eficientes e importantes en la mayor parte de Andalucía".

Asimismo, Del Pino ha desvelado que se prevén avisos naranjas por fuertes lluvias en distintas comarcas andaluzas e incluso está previsto un aviso rojo en la comarca gaditana de Grazalema para la jornada de este miércoles, 4 de febrero, por precipitaciones que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas. Además, de forma generalizada, ha previsto que la cordillera Bética será la que sufra un mayor número de acumulación de agua a lo largo de la semana.

Por otra parte, el meteorólogo ha agregado que está prevista la llegada de la citada tercera borrasca durante el fin de semana. Pese a que en la jornada del sábado se experimente otra transición entre borrascas, ha señalado que "probablemente también sigan las precipitaciones, que podrán extenderse incluso en la semana próxima tanto en Andalucía oriental como occidental".

Por otra parte, ha señalado que la sucesión de estas tres borrascas no va a provocar una alternación notable de las temperaturas, sobre todo en los días centrales de la semana, que serán los que acojan a la borrasca de origen subtropical y cálida. Por tanto, ha afirmado que se esperan temperaturas "relativamente altas para esta época del año".

Al hilo, Del Pino ha apostillado que se esperan avisos por vientos asociados a la segunda borrasca, siendo los más notorios en los días centrales de la semana y con especial incidencia en las cordillera Bética y zonas colidantes. Por otro lado, ha apuntado que a partir del miércoles se sucederán avisos naranjas por fenómenos costeros en toda la costa mediterránea y en la comarca del Estrecho, así como amarillos y de carácter más leve en el litoral gaditano y onubense.