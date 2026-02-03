El Gobierno pide "máxima precaución" por el temporal en Andalucía para el que están "disponibles" UME y Protección Civil

Imagen de los accesos a la AP-4 en Los Palacios y Las Cabezas sentido Cádiz cerrados al tráfico por desprendimientos en la calzada. A 2 de febrero de 2026 en Sevilla, (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

GRANADA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha hecho un llamamiento a la "máxima prudencia" ante la "situación complicada" por lluvia y viento de la que advierten los servicios de emergencia, especialmente en las provincias de Cádiz, Almería y Huelva. Para afrontar la emergencia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que la UME y Protección Civil están "disponibles".

En declaraciones a los medios tras el minuto de silencio en Granada por la última víctima de violencia de género, Pedro Fernández, que ha pedido "máxima precaución" en el uso de carreteras y sólo si éste es "absolutamente necesario", ha reconocido que el Gobierno está "muy preocupado" y "participando de lleno en todas las actividades que tienen que ver con la prevención".

En este sentido, ha recordado que la Delegación del Gobierno está presente en el comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía, que se reúne este martes para abordar el episodio meteorológico adverso que podría dejar lluvias intensas y persistentes a partir de este miércoles.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidirá la reunión, a la que han sido convocados representantes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, el GREA 112, Protección Civil, el servicio de emergencias 061, Cruz Roja y todas las consejerías del Ejecutivo autonómico.

Según ha informado la Administración andaluza en una nota de prensa, la convocatoria se produce tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que alerta de una probabilidad muy alta de precipitaciones persistentes en la mayor parte de Andalucía, tras el paso del tren de borrascas de las últimas semanas.

En concreto, la Aemet ha señalado que se prevé la llegada de una nueva borrasca desde las últimas horas del martes por la provincia de Huelva, que se extenderá por toda la comunidad autónoma hasta el sábado. Asimismo, se ha activado el aviso rojo por lluvias para este miércoles en la comarca de la Sierra de Grazalema y en Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz, donde se esperan acumulaciones de hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiendo superarse los 200 litros en 24 horas.

Esta situación que llegaría cuando el Plan de Emergencias de Andalucía está activado en fase operativa 1 por riesgo de inundaciones y cuando todos los puntos de la comunidad autónoma están bajo un nivel de alerta, ya sea amarilla, naranja o roja. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha advertido en sus canales oficiales de que la situación hidrológica y meteorológica es "extremadamente compleja" en la comunidad autónoma y ha difundido mensajes de precaución y consejos a la ciudadanía ante el riesgo de inundaciones.

La reunión del comité asesor tendrá lugar en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía en Sevilla. Los medios gráficos podrán tomar imágenes de dicha reunión a las 11,30 horas. Al término de la misma, se informará del contenido de la reunión y de las decisiones que, en su caso, se adopten.