José Manuel Albares, Juan Carlos Ruiz Boix y Javier Rodríguez en un acto de campaña en Barbate. - PSOE

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y candidato número uno del PSOE de Cádiz al Congreso, José Manuel Albares, ha expresado su "satisfacción" por la aprobación del nuevo convenio de pesca sostenible entre la Unión Europea y Mauritania y ha equiparado este logro al acuerdo histórico sobre Gibraltar y a los contratos internacionales de Navantia para la Bahía, demostrando que "una voz fuerte de España en Europa es fundamental para defender los intereses de Cádiz".

En una nota, junto al secretario general del PSOE provincial y candidato al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix, y el también candidato a la Cámara Alta y líder socialista en Barbate, Javier Rodríguez, ha celebrado el desbloqueo del protocolo tras las "intensas gestiones diplomáticas" de las últimas horas y ha reivindicado el "cumplimiento de la palabra dada" al sector pesquero de la provincia.

"El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania ya es una realidad y como hablé con representantes de este sector en Barbate, como ya anuncié en Chiclana, las negociaciones avanzaban a buen ritmo", ha recordado Albares, que ha señalado que este domingo estuvo "en contacto permanente" con representantes de la Comisión Europea, y con el ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania "para garantizar que se alcanzaba ese acuerdo que tan beneficioso va a ser para todo el sector pesquero gaditano".

Así, ha destacado el "peso internacional del Gobierno de España como herramienta directa para impulsar la economía y el empleo en la provincia", ligando este acuerdo pesquero a "otros hitos recientes de la acción exterior española en el territorio".

"Esto demuestra que una voz fuerte de España en Europa es fundamental y así abrimos nuevas oportunidades de futuro para todo Cádiz, como hemos hecho con el Campo de Gibraltar y ese acuerdo histórico en relación a Gibraltar, como hacemos con los acuerdos internacionales de Navantia que traen carga de trabajo a la Bahía y como hacemos ahora garantizando esa pesca en Mauritania para todo el sector pesquero de Cádiz", ha manifestado.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz Boix ha coincidido en señalar que la aprobación del convenio supone "una excelente noticia para el sector pesquero y las lonjas de Cádiz y de toda España", ya que despeja la incertidumbre abierta tras el vencimiento del anterior protocolo el pasado 14 de noviembre y blinda cientos de puestos de trabajo directos e indirectos.

Asimismo, tras recordar el encuentro que Albares mantuvo en Barbate con trabajadores y representantes del sector pesquero para escuchar sus demandas de primera mano ha manifestado que "hoy los hechos vuelven a hablar por sí solos" y "frente al ruido y la inacción de otras administraciones, el Ejecutivo socialista responde con soluciones reales a los problemas de la pesca gaditana".

Finalmente, Javier Rodríguez ha celebrado especialmente el impacto positivo de este anuncio en la comarca de La Janda y en municipios de honda tradición pesquera como Barbate, señalando que "el respaldo del Gobierno de España al mar se suma a otras medidas decisivas para el sector en la provincia, como la defensa de los empleos en las almadrabas o la consecución de cuotas para la pesca artesanal".