Adelante Andalucía exige que se paralicen las "actividades no esenciales" en Cádiz este miércoles por el temporal

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ante la previsión de un nuevo episodio de lluvias y temporal que afectará de forma especial a varias zonas de la provincia de Cádiz durante los próximos días, ha exigido la "paralización de todas las actividades no esenciales" durante este miércoles, cuando hay decretado alerta naranja y roja en algunas zonas de la provincia.

En declaraciones a los periodistas, García ha reclamado "un protocolo claro de actuación basado en criterios científicos y no del partido de turno que esté en el poder", así como la paralización de las actividades no esenciales, porque "no puede haber colegios, pero tampoco puede obligarse a la gente a ir a trabajar, porque ¿qué pasa entonces con sus niños y niñas?".

En este sentido, ha insistido en que "tienen que paralizarse todas las actividades que no sean esenciales, porque la vida tiene que estar por encima de la productividad y del beneficio de unos pocos".