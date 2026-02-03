Vox afirma que Moreno ha trasladado el mensaje de que Andalucía "no está preparada" para estas emergencias

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha afirmado que los mensajes y medidas que ha trasladado este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante el fuerte temporal que azota a Andalucía ponen de manifiesto que "no estamos preparados para este tipo de emergencias".

En un audio, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha pronunciado así tras las comparecencia de Moreno con motivo de la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias, en el que se ha decidido "elevar a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía", dada la situación meteorológica e hidrológica extraordinaria que se plantea para los próximos días. También se ha decidido que las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedan suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería.

"Pues la seguridad es lo más importante, desde luego, en esto también, pero el mensaje que nos han trasladado hoy es que no estamos preparados para este tipo de emergencias", según Manuel Gavira.

Ha indicado que la "seguridad se consigue, no solo metiendo a la gente en casa, sino también haciendo esas obras e infraestructuras que garanticen la seguridad de las personas y que además nos permitan embalsar agua".

Según Vox, en marzo de 2025, se preguntó al Gobierno andaluz "por las actuaciones de mantenimiento y seguridad de los embalses", pero la respuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural "fue insuficiente" y se denunció la "falta de transparencia y claridad" en las respuestas ofrecidas.

"Vuelve a llover en Andalucía y se desconoce el estado de mantenimiento de los embalses, pero sí que siguen pendientes las mismas infraestructuras hidráulicas de hace 8 años, cuando Juanma Moreno llega al Gobierno", según Vox, quien ha añadido que mientras la Junta "no emprende acciones sobre el asunto, los andaluces siguen sufriendo las inundaciones en sus casas y en sus barrios".

Por este motivo, Vox ha vuelto a preguntar por las acciones de mantenimiento, conservación, mejora y seguridad, así como por la disposición de la consejería de un plan de mantenimiento específico y actualizado.

Para esta formación, esta "falta de información resulta especialmente preocupante en el actual contexto de sequía prolongada que sufre la comunidad andaluza, donde los embalses gestionados por la Junta son infraestructuras estratégicas cuya seguridad, conservación y correcta explotación" deben ser una prioridad absoluta.