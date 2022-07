Sevilla acogerá en 2023 la II Jornada de Conectividad Aérea auspiciada por la Junta, Turespaña y Aena

Líneas aéreas, destinos y aeropuertos compartirán experiencias y analizarán la situación del sector y las perspectivas de futuro

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía acogerá el próximo año la II Jornada de Conectividad Aérea, organizada por Turespaña y Aena con la colaboración de la Consejería de Turismo, que reunirá en la ciudad de Sevilla a responsables y representantes de líneas aéreas, aeropuertos, destinos y administraciones turísticas para analizar los retos y oportunidades del

sector.

En la primera edición de estas jornadas, celebrada en Valencia, han tenido lugar sendas mesas redondas en las que han participado tanto líneas aéreas tradicionales como de bajo coste. En el primer caso, Iberia, United Airlines y Air Nostrum, además de IATA y ALA, han concluido que 2022 alcanzará cifras muy similares de tráfico y pasajeros que 2019, antes de la pandemia de Covid-19, por lo que la recuperación se producirá antes de lo previsto.

También han manifestado cierto optimismo ante la temporada de verano, aunque respecto al otoño-invierno la cautela se impone a causa de la inflación y del precio del combustible, que generan incertidumbre en el sector aéreo en particular y en el turismo en general. No obstante, coinciden estas empresas en que los mercados se

mueven y los turistas no dejarán de viajar, según informa la Consejería de Turismo en un comunicado.

Por su parte, en la mesa redonda integrada por compañías de bajo coste como Jet2, Ryanair, Vueling, Eurowings y Wizz Air, se ha coincidido en el optimismo en cuanto a la recuperación de los niveles anteriores a la pandemia. Además, en el caso de Andalucía, existe un gran peso de estas compañías por las rutas y los mercados

emisores que conectan al destino.

El 82% de los viajeros que llegan a España lo hacen en avión, por lo que la conectividad aérea es clave para el sector turístico nacional. En este sentido, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la asociación de referencia del sector aéreo en España y la organización líder por tráfico aéreo en este país --ya que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España--, Javier Gandara, ha destacado la importancia de tener en cuenta, además de al viajero vacacional y al corporativo, al denominado 'viajero familiar', que realiza sus desplazamientos para visitar a allegados residentes.

Finalmente, se han presentado los casos de estudio de Valencia y Málaga-Costa del Sol, de los que se han destacado datos muy reseñables. De hecho, en el caso malagueño, se ha destacado la importancia de la cohesión y gobernanza entre todas las instituciones a través de la Mesa Técnica de Conectividad, integrada por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, Turespaña y Aena.