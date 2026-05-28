(AMP) El Gobierno ve un "crecimiento sereno" del turismo pese a la crisis de Ormuz pero seguirá "vigilante"

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 28 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha afirmado este jueves desde Bruselas que el sector en España está viviendo un "crecimiento sereno" pese al impacto económico e inestabilidad generada por la guerra en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz, si bien ha dejado claro que tanto desde el Gobierno como desde el conjunto de la UE mantienen una "tranquilidad vigilante" para reaccionar en caso de que el conflicto se alargue con consecuencias para el turismo.

"Los datos siguen indicando un crecimiento sereno, es decir, seguimos en una situación de tranquilidad, de flujos normalizados y de confianza", ha resumido Sánchez, en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Competitividad europeos que, por primera vez esta legislatura, abordarán cuestiones relacionadas con el sector turístico.

En este contexto, España defenderá en el encuentro a Veintisiete que el seguimiento de la crisis en Ormuz debe hacerse desde una perspectiva de "tranquilidad vigilante" para no perder de vista posibles incrementos en los precios de la energía y cómo puede impactar en Europa y en la conectividad entre países emisores y receptores de turismo.

Sin embargo, además de la reacción en el corto plazo, Sánchez ha explicado que España defiende medidas más orientadas al "medio y largo plazo" que apuntan, por ejemplo, a impulsar la producción de biocombustibles y combustibles sostenibles para avanzar hacia la "descarbonización del sector aéreo".

En todo caso, ha continuado, los datos de que dispone el Ministerio, como el número de reservas y los contactos con el sector, son positivos, aunque se mantiene la vigilancia desde la comisión sobre consecuencias de la crisis para "estar al tanto de todo lo que pueda suceder".

"Eso no quita que estemos todos pendientes, vigilantes y al tanto para estar alerta de cualquier indicación que nos pueda decir que pueda haber cualquier turbulencia en nuestro sector", ha razonado la secretaria de Estado, quien ha apuntado la necesidad de que el conflicto acabe "lo antes posible" y defendido que el Gobierno está tomando medidas para sostener la capacidad de consumo y a los sectores más afectados.

EL TURISMO GANA PESO EN LA AGENDA EUROPEA

Por otra parte, el Consejo de Competitividad ha aprobado, con el visto bueno de España, las conclusiones para un turismo sostenible y competitivo para el futuro, que serán las bases para la futura Estrategia Europea de Turismo Sostenible, tal y como refleja un comunicado del Ministerio turístico español.

Asimismo, la secretaría de Estado de Turismo ha valorado positivamente que, por primera vez en tres años, el Consejo de Competitividad haya incluido dos debates específicos sobre turismo, lo que "evidencia el creciente peso estratégico del sector para el conjunto de la Unión Europea".