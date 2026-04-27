VÍDEO: Planas pide a Bruselas un plan urgente para garantizar el suministro de fertilizantes y contener los costes

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la inauguración de la II Cumbre Agroalimentaria 'Sistemas alimentarios global.es’, a 23 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El encuentro, impulsado por la Fu - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 27 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha alertado este lunes del impacto del encarecimiento de los fertilizantes en el sector agrario europeo y ha reclamado a la Comisión Europea la presentación "cuanto antes" de un plan específico que permita garantizar el suministro y contener los costes.

"Si hubiera que calificar el momento actual con una sola palabra, lo calificaría de incertidumbre. No sabemos dónde vamos a estar dentro de unos meses, pero sí que sabemos que está incrementándose el precio del gasóleo y también el de los fertilizantes, lo que nos preocupa a los ministros de Agricultura y de Pesca", ha señalado a su llegada al Consejo de ministros de la UE que se celebra en Luxemburgo.

En el caso de España, ha explicado que estos insumos agrarios representan en torno al 13% de los costes de producción vegetal, por lo que su encarecimiento tiene un impacto directo sobre la rentabilidad de las explotaciones.

El ministro ha advertido además de la elevada dependencia de la Unión Europea respecto a terceros países en este ámbito, señalando que por el ahora bloqueado estrecho de Ormuz transita cerca del 40% de la urea y el 30% de los productos nitrogenados utilizados en la agricultura.

Esta situación, según ha explicado, hace especialmente vulnerable al sector europeo ante tensiones internacionales o alteraciones en las rutas comerciales, lo que repercute directamente en los precios.

"Necesitamos, en primer lugar, que la Comisión haga un seguimiento de cómo están los precios, porque son diferentes según los Estados miembro. En segundo lugar, mejorar la utilización de los fertilizantes, tanto desde el punto de vista de la digitalización como de otras prácticas, y también trabajar en fuentes alternativas", ha expuesto.

En respuesta a esta situación, el ministro ha recordado que el Gobierno aprobó recientemente un paquete de ayudas por valor de 877 millones de euros, de los cuales 500 millones están destinados a compensar el sobrecoste de los fertilizantes.

Estas ayudas ya han sido notificadas a Bruselas, a la espera de que se apruebe un marco temporal que permita a los Estados miembro actuar con mayor margen.

"Lo que necesitamos ahora es compensar y evitar que para los agricultores suba el coste de los fertilizantes, pero también, desde un punto de vista estratégico, no depender tanto como dependemos en estos momentos de países terceros", ha concluido.

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