VÍDEO:Vox anima a obispos contrarios a "prioridad nacional" a visitar vestidos con sotana barrios musulmanes de Bruselas

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Vox ha cosechado 14 diputados en las elecciones celebradas este domingo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha animado este lunes a los obispos que critican el concepto de "prioridad nacional" a visitar vestidos con sotana el barrio musulmán de Molenbeek, en Bruselas, y ha defendido que la cultura cristiana es "símbolo" de la identidad española.

Vox y los obispos han chocado estos días a cuenta de la 'prioridad nacional' adoptada por los de Santiago Abascal y el PP en los pactos para gobernar Extremadura y Aragón en coalición, que la formación sintetiza en que los españoles deben ir primeros para recibir viviendas protegidas y ayudas públicas. De su lado, obispos han pedido empatía con los inmigrantes y han censurado la idea de la prioridad nacional, mientras que Abascal acusó a la Iglesia de enriquecerse con los inmigrantes.

En rueda de prensa en Bambú, Fúster ha matizado que Vox no critica a la Iglesia en su conjunto, sino que carga contra "determinados obispos" que mantienen posiciones incompatibles con "la defensa de la nación, del bien común y de que no se bloqueen servicios públicos".

"No estamos contra la Iglesia ni los católicos, Vox no es un partido confesional pero muchos de los que estamos con Vox nos identificamos como católicos", ha recordado Fúster, tildando de "descabellada" la "desprotección de las fronteras, favorecer el efecto llamada y el avance del proceso de islamización de España y Europa". Por lo tanto, ha animado a esos obispos "a ponerse una sotana y meterse en Molenbeek".

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