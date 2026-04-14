Isa Serra (Podemos) ve "increíble" que CCOO convoque huelga en oficinas de Extranjería cuando arranca la regularización

Archivo - La eurodiputada y portavoz de Podemos, Isa Serra, durante una rueda de prensa, a 2 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha tachado de "increíble" que CCOO haya convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del próximo 21 de abril, coincidiendo con el inicio de la regularización extraordinaria de migrantes.

A través de un mensaje en la red social 'X', ha confrontado que el sindicato no ha tenido tiempo antes para hacer paros en las Oficinas de Extranjería "ni durante los últimos 14 años para convocar una huelga general por la vivienda", pero sí "justo cuando la vida de cientos de miles de trabajadores migrantes depende de la regularización".

Con esta huelga, el sindicato pretende denunciar la situación que atraviesa el personal de dichas oficinas, dependientes del Ministerio de Política Territorial, debido a la creciente carga de trabajo. Por su parte, CSIF ha denunciado la falta de personal en Correos y de formación para abordar el proceso.

Este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado su satisfacción por la aprobación del Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes y ha destacado la importancia de las alianzas, desde distintos sectores, para lograr que la norma salga adelante, sin olvidar el papel de su formación. "Se vuelve a demostrar que el método Podemos funciona", ha defendido.