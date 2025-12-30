ONG y ganaderos perciben una "tensa calma" con el lobo, a expensas de que España mande su informe a Bruselas

FILED - 27 March 2025, Baden-Württemberg, Cleebronn: Two European wolves (Canis lupus lupus), photographed in an enclosure in the Tripsdrill wildlife paradise. Photo: Bernd Weibrod/dpa - Bernd Weibrod/dpa

Organizaciones ecologistas y agroganaderas perciben una "tensa calma chicha" y de un "limbo o laberinto legal" con la situación del lobo, sobre la que no se ponen de acuerdo ONG, ganaderos, las Comunidades Autónomas (CCAA) y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). A expensas de que Transición Ecológica manda el informe sexenal de la especie a Bruselas (Bélgica), el 2025 acaba con sendos recursos en los tribunales contra los planes de 'gestión' planteados en las autonomías 'loberas'.

"Diría que tensa calma chicha, es decir, no hay grandes novedades", ha señalado en declaraciones a Europa Press el coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez.

La protección del lobo lleva siendo objeto de discusión política desde su polémica inclusión en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), pero saltó a los titulares a finales de marzo de 2025 tras la --también controvertida-- aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, que en la práctica volvía a rebajar la protección de la especie. Sin embargo, si el lobo está en una situación desfavorable, no se pueden realizar "controles letales", según normativa europea.

Tras la aprobación de la ley, el Gobierno apuntó al censo de la especie, que tocaba enviar antes de agosto a Bruselas. Según señalaron en ese momento fuentes de Transición Ecológica, hay 333 manadas en España de acuerdo con los datos suministrados por las CCAA. El Ministerio defendió que este número está lejos de las "500" que harían que la especie fuese viable.

La gran discusión con los representantes autonómicos viene por cómo juzgar que la especie es viable. El departamento de Sara Aagesen se remite a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio. Mientras tanto, las CCAA 'loberas' defienden que la especie está más que recuperada en sus territorios, donde registran un creciente número de ejemplares.

Una de las disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario indica que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente tendrá que dar su visto bueno a los informes sexenales a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad-- es decir, que el informe que se envíe a Bruselas tendrá que contar con el visto bueno de las CCAA. A nivel de normativa europea, no es preciso tener este 'okay' y de todos modos esta es una de las disposiciones de la norma denunciadas ante el Constitucional por el Defensor del Pueblo.

A lo largo de junio y julio se convocaron varias Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente --bastante broncas, según comentaron en declaraciones a Europa Press fuentes autonómicas--. Desde el inicio del curso político, Transición Ecológica no ha convocado ninguna.

Casi cinco meses después de tener que presentar el informe sexenal del lobo, el portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki, ha confirmado a Europa Press que el Gobierno español no ha enviado los informes sexenales relativos al Artículo 17 de la Directiva Hábitats, que tratan las especies incluidas en la Directiva Hábitat, entre ellas el lobo, ya que "es necesario revisar algunos datos".

DIFERENCIA DE OPINIONES EN LOS TRIBUNALES

Desde la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario, varias CCAA han tratado de poner en marcha 'planes de gestión' de la especie, algo que invariablemente ha acabado en los tribunales frente a las denuncias de distintas organizaciones ecologistas. Ecologistas en Acción está en los recursos de Cantabria, Asturias y La Rioja.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, en Galicia se admitieron las medidas cautelares y se paralizaron los 'controles' que se habían permitido; mientras que en La Rioja autorizó una caza en la Reserva Regional de Caza Cameros Demanda, algo que la ONG también ha recurrido.

Por otro lado, la organización también tiene una queja ante la Comisión Europea contra la Ley de Desperdicio Alimentario por incumplimiento de la Directiva Habitat y está esperando respuesta. Lo curioso es que a nivel legal con la misma argumentación en unos sitios lo aceptan y en otros no (...). En todos los casos, la base legal es la misma, el lobo no está en un estado de conservación favorable y, por lo tanto, según el artículo 14 de la Directiva Habitat, no pueden autorizarse los controles, pero ya te digo que judicialmente uno lo acepta, otro no, es bastante ilógico", ha criticado.

El coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez, ha puntualizado que la "única" novedad ha sido una carta de la Comisión Europea "en la que confirmaba a un parlamentario del PSOE, César Luena, que cazar lobos en estado de conservación desfavorable es ilegal". "Esperamos que los tribunales lo tengan en cuenta, pero hasta ahora esa comunicación no ha tenido un efecto real", ha indicado.

Por lo demás, los ecologistas siguen a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado contra varias disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario --que rebajan la protección del lobo-- y de que el Gobierno envíe el informe sexenal sobre la especie a Bruselas. "No sabemos qué es lo que al final va a ocurrir, si se va a tener en cuenta la ciencia y los criterios científicos (...) o se va a atender a criterios políticos", ha lamentado.

LOS 20 MILLONES ASOCIADOS AL LOBO

Transición Ecológica se reunió en verano con ganaderos y organizaciones ecologistas para plantear la posibilidad de que, en el caso de que el lobo vuelva a ser una especie cinegética, los 20 millones asociados a la Estrategia Nacional del Lobo pasen a la cartera de Fundación Biodiversidad, que trabajaría con los distintos actores del territorio.

El coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Silva, ha señalado en declaraciones a Europa Press que esta idea fue rechazada por parte de los ganaderos, que la consideraron como "una manera encubierta de financiar ciertos sectores o asociaciones ecologistas y animalistas que pretendían seguir sacando dinero del MITECO". El representante ganadero, que ha tildado la situación de "limbo o laberinto legal", ha recalcado en declaraciones a Europa Press que el sector no quiere eliminar la especie.

"No sé cuántas veces habrá que decirlo, pero en definitiva tiene que haber un control poblacional porque somos el país que más lobos tiene ahora mismo de Europa y solo en Castilla y León hay más lobos que en toda Francia entera. Esto es inadmisible y en otros países están tomando ya medidas y se permite el control", ha lamentado.

Por otro lado, la gerente de ASAJA Asturias, Geri González, ha avisado en declaraciones a Europa Press de que tendrán que comprobar los datos que el Departamento de Sara Aagesen mande a Bruselas. Según ha recordado, la organización ya advirtió en 2022 a la UE de los datos ofrecidos por el Gobierno eran "obsoletos". Por lo demás, ha indicado que ASAJA sigue reiterando a las instituciones europeas "el problema que están sufriendo".