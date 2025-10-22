UE.- Principales titulares de los periódicos para el miércoles 22 de octubre

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El Rey: "Cualquier alternativa a un mundo multilateral es peor""
-- "Iberdrola prevé pedir este mes la prórroga de la nuclear de Almaraz"
EL MUNDO
-- "UE y Ucrania elevan a Trump una 'ruta de paz' ideada sin Sánchez"
-- "La nueva 'kale borroka' y el comunismo violento desbordan a la Ertzaintza"
ABC
-- "La actual gerente del PSOE siguió pagando con sobres a cargos del partido"
-- "Sarkozy entra en prisión en pleno ocaso político de Francia"
LA RAZÓN
-- "Tres citas clave de la "fontanera" del PSOE apuntan a Pedro Sánchez"
-- "Sarkozy, primer expresidente francés en ingresar en prisión"
LA VANGUARDIA
-- "Las eléctricas acuerdan pedir al Gobierno que alargue la vida de Almaraz"
-- "Sumar pisauna línea roja con el PSOE al requerir el cese de la ministra de Vivienda"
EL PERIÓDICO
-- "El Govern prima la ordinalidad y el IRPF en la nueva financiación"
-- "La tasa de basuras sube hasta los 116 euros de media por hogar en España"