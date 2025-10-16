Garrigues.- El ICAM distingue como colegiado de honor a Antonio Garrigues por su contribución a la abogacía institucional

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha distinguido como colegiado de honor al jurista Antonio Garrigues Walker por su "acreditada contribución en favor de la abogacía institucional" y por una trayectoria "tan extensa como influyente", según ha informado la institución en un comunicado.

La concesión de este reconocimiento ha tenido lugar este jueves en el Palacio de Cibeles, en el marco de la ceremonia de jura de cerca de 300 nuevos letrados y letradas que se han incorporado formalmente a la profesión.

En representación de la Junta de Gobierno del ICAM, el diputado José Ramón Couso ha sido el encargado de pronunciar la laudatio, en la que ha destacado la dimensión ética, intelectual y humanista del homenajeado.

"Hay trayectorias que no solo honran a una persona, sino que ennoblecen a toda una profesión", ha afirmado al inicio de su intervención, en la que ha definido a Garrigues como "un hombre del Renacimiento".

"La vida profesional de Antonio Garrigues ha encarnado siempre un diálogo permanente entre Derecho y cultura, técnica y sensibilidad", ha asegurado Couso, quien también ha aludido a su faceta como autor teatral y ensayista: "El Derecho no es una ciencia árida, sino una forma de humanismo".

Desde el ICAM, han subrayado que se trata de "un perfil polifacético, cultivado a lo largo de más de medio siglo de carrera", lo que ha convertido a Garrigues en una de las figuras más representativas de la abogacía española contemporánea.

"UN HOMBRE INTEGRAL"

Durante su intervención, el diputado Couso ha reivindicado a Garrigues como "un hombre integral, señero en abanderar la concordia, la libertad y la justicia", y como una figura clave en la transformación del ejercicio profesional en España.

"Ha sido pionero en concebir una abogacía pensando en grande, vertebrando un sistema fruto de influencias angloamericanas que, en ese momento, eran desconocidas en España", ha apuntado, añadiendo que "el tiempo y el mercado han desvelado que su visión era acertada", en referencia a su capacidad de tender puentes entre modelos jurídicos y su defensa de la pluralidad en el ejercicio profesional.

EL DERECHO COMO LENGUAJE DE CONCORDIA

A lo largo de su discurso, Couso ha puesto el acento en el compromiso del homenajeado con un Derecho vinculado a su función social. "La abogacía tiene una responsabilidad especial de salvaguarda de la sociedad, y el Derecho debe ser ante todo un instrumento de defensa de quienes son más vulnerables", ha subrayado, destacando la importancia de que el conocimiento jurídico esté al servicio de la dignidad humana.

Según Couso, Garrigues "ha hecho del Derecho una herramienta de diálogo, entendimiento y progreso social". Y ha concluido: "Su nombre ha estado unido a las grandes transformaciones del Derecho contemporáneo y, sobre todo, al Derecho entendido como lenguaje de concordia".

TRAYECTORIA

Figura clave en la consolidación del sistema democrático español, Antonio Garrigues ha contribuido decisivamente a la apertura internacional del Derecho en España y a la modernización del ejercicio profesional, han señalado desde el ICAM.

Bajo su liderazgo, el despacho Garrigues se ha consolidado como una de las firmas jurídicas más influyentes de Europa, impulsando el arbitraje, el asesoramiento transnacional y la formación de nuevas generaciones de abogados.

Más allá del ámbito profesional, ha presidido organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Fundación Garrigues o el Capítulo Español del Club de Roma, y ha defendido activamente los derechos humanos, la ética tecnológica y el acceso a la justicia en contextos de vulnerabilidad. Actualmente, ostenta la presidencia honorífica del patronato de la Fundación ICAM Cortina.

"LA ABOGACÍA ES VITAL PARA LA SOCIEDAD"

Tras recibir el reconocimiento, el jurista ha tomado la palabra y ha comenzado su intervención evocando a Unamuno con tono de humor: "La mayoría de la gente que recibe un reconocimiento suele decir que no lo merece. No es ese mi caso. Creo que me lo merezco. Llevo sesenta y seis años en el Colegio".

Ha recordado a los decanos y compañeros que ha conocido durante su trayectoria, "todos ellos con una generosidad y una alegría maravillosa", y se ha dirigido a los nuevos colegiados para afirmar que "la abogacía es una profesión liberal realmente maravillosa".

En su mensaje, Garrigues ha reivindicado el papel clave de la abogacía en la construcción de una sociedad más justa: "Todavía tenemos que hacer un esfuerzo muy claro para que la gente se dé cuenta de que la abogacía es vital para la sociedad, y que sin la abogacía, la sociedad y la convivencia serían muy difíciles".

DISCURSO INAUGURAL DE LA VICEDECANA

La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, ha sido la encargada de abrir el acto solemne con un discurso dirigido a quienes se incorporan a la abogacía. "Este acto marca un antes y un después. Desde hoy, cada palabra, cada firma y cada silencio tendrá consecuencias reales en la vida de las personas a las que representéis", ha manifestado.

En su intervención, Winkels ha instado a los nuevos colegiados a ejercer su labor "con honestidad, compromiso y vocación de servicio": "No sois impostores. Nadie os pide infalibilidad; os pedimos profesionalidad", ha afirmado.

Su discurso, articulado en torno a los ejes de ética, servicio y aprendizaje, ha reivindicado una abogacía centrada en la persona y comprometida con la defensa de los derechos fundamentales.

"La excelencia es una costumbre, no un momento. Se construye cada día con esfuerzo, curiosidad y honestidad", ha señalado. Asimismo, ha defendido la curiosidad intelectual como valor esencial, advirtiendo contra los peligros de la complacencia: "La curiosidad no es un adorno: es una brújula", ha concluido.