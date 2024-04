De Andrés ve "inaceptable" que Euskadi "esté fuera" del programa VioGén de protección a la violencia de género

El candidato del PP a lehendakari reprocha que el País Vasco no forme parte del programa por "una cuestión ideológica"

VITORIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a lehendakari, Javier de Andrés, ha considerado como "un escándalo inaceptable" que la Ertzaintza "esté fuera" del programa VioGén de la Secretaría de Estado que "unifica todas las bases de datos, para comunicar cualquier información que fuera de interés para aquellas personas que estén amenazadas de una agresión de carácter violento con tipología de violencia machista".

De Andrés ha abogado por formar parte de un programa que recopila "toda la información que pueda ser relativa de interés para la seguridad de las mujeres", en un acto político celebrado ante su sede electoral en Vitoria-Gasteiz.

"Si las mujeres vascas no tienen la protección adicional que representa esa automatización de datos y que facilita saber dónde está el agresor y si puede haber una proximidad o un riesgo adicional en una agresión, es por una razón ideológica", ha recriminado.

"Quienes dirigen la policía no quieren transferir datos, ni estar en colaboración, y eso es algo inadmisible. La seguridad tiene que estar hecha en función del interés general y no por intereses partidistas ideológicos, que lo que hacen es perjudicar la seguridad y no poner todos los medios que tendríamos que poner en una materia tan sensible y que tanto preocupa a la ciudadanía, como es la seguridad de las mujeres", ha reivindicado.

Por ello, De Andrés ha propuesto "la colaboración interpolicial, en esta materia tan sensible que con tanta claridad el Gobierno Vasco se obstina en no participar".

"Incorporemos nuestras bases de datos y dispongamos de otras bases de datos que sirvan para unificar, democratizar y comunicar toda la información con carácter de servicio público y de seguridad", ha planteado.

INSEGURIDAD

Asimismo, el candidato popular a lehendakari ha señalado que "la delincuencia crece en el País Vasco", ya que, según datos del Ministerio de Interior, "San Sebastián es la segunda ciudad del Estado donde más ha crecido la delincuencia en 2023 y Vitoria-Gasteiz es la sexta".

En este sentido, la portavoz del PP en Vitoria, Ainhoa Domaica, ha aportado que "la seguridad ciudadana es el segundo problema de los vitorianos", según el sociómetro del Ayuntamiento de la capital alavesa, en la que "han crecido los delitos un 14,2% respecto al 2023, lo que supone 12.150 delitos".

Domaica ha reseñado que "aumentan los delitos de lesiones, de agresiones sexuales y de hurtos, a lo que se suma la presencia de bandas juveniles y una okupación que se extiende por todos los barrios" de la capital alavesa.

"El Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco niegan la gravedad y no toman ninguna medida, mientras que en el PP nos tomamos la seguridad como una prioridad", ha manifestado, para proponer "incrementar y dotar de medios materiales y humanos a nuestras policías y aumentar el número de agentes, para que haya más presencia de policías en las calles y en los barrios".