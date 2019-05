Urban afirma que PP, PSOE, PNV y Cs "se pelean" pero "en Bruselas "votan lo mismo, cerrar La Naval y más recortes"

Actualizado 12/05/2019 15:13:07 CET

Lander Martínez denuncia la "falta de oportunidades para trabajar o vivir" en comarcas vascas

BARAKALDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos al Parlamento europeo, Miguel Urban, ha afirmado que PP, PSOE, PNV y Ciudadanos "se pelean" pero "en Bruselas votan lo mismo, que se cierre La Naval, más austeridad, más recortes, que no paguen los ricos, que las multinacionales tengan sus dineros en paraísos fiscales como Luxemburgo".

Urban ha realizado estas manifestaciones en Barakaldo, donde ha participado en un acto electoral de Elkarrekin Podemos, en el que han intervenido, entre otros, el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, la candidata de Elkarrekin Podemos a diputa general, Eneritz de Madariaga, y el candidato para la alcaldía de Barakaldo, Eder Álvarez.

En su intervención, Miguel Urban ha lamentado que "nadie recuerda que hay unas elecciones europeas" con "lo que se juega". El candidato europeo ha afirmado que se está planteando un "debate trampa y falso" sobre si "más Europa o menos" y se ha preguntado si a lo que se refieren es a "más muertes en el Mediterráneo o más Europa del abrazo de los pueblos". "¿De qué Europa hablamos, de la que permite cerrar la Naval y abre grandes centros comerciales, de la Europa de la austeridad, de los recortes o de la social?" se ha preguntado.

A su juicio, el verdadero debate debe ser qué Europa queremos y eso es lo que se juega en estas elecciones. En este sentido, ha aludido al PP, PSOE, Ciudadanos o el PNV, que tienen "bandera diferentes, se pelean, pero en Bruselas votan lo mismo, que se cierre La Naval, más austeridad, más recortes, que no paguen los ricos, que las multinacionales tengan sus dineros en paraisos fiscales como Luxemburgo".

Frente a ellos, ha afirmado que Unidas Podemos defiende la Europa de los pueblos, de la justicia, la que "no deja nadie atrás" y la que se preocupa por el cambio climático frente a los que quieren únicamente "pintar de verde el capitalismo y ofrecen un futuro negro". "Si el planeta fuera un banco, ya lo habrían rescatado", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que Unidas Podemos va a Bruselas a "rescatar la gente" porque se ha construido una Europa "de la desigualdad, de la fractura, un paraíso de multimillonarios y multinacionales".

Por ello, ha asegurado que ellos quieren "dar la vuelta" a esta situación para "hacer una Europa al servicio de la gente" y "romper la Europa de la austeridad" impulsando "una revolución".

Urban ha afirmado que se necesitan gobiernos valientes pero ha reconocido que "no existen", que lo que existen son "pueblos valientes que salen a la calle a obligar a los gobierno". "Queremos un pueblo valiente, movilizado y organizado como estaban ayer los pensionistas".

Por otra parte, ha denunciado que "se intente vender que se está eligiendo entre Salvini y Markel, entre Macron y Le Pen" y eso es "una trampa" porque son "dos caras de una misma moneda". A su juicio, las políticas de austeridad y neoliberales "han abierto el paso al ascenso de la extrema derecha en Europa".

"Nosotros vamos a Europa a combatir a ambos, a Markel, a Salvini, a Macron y a Le Pen, a combatir sus política que cierran empresas, nuestro futuro y ponen alambradas para que nadie entre", ha añadido.

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha denunciado la "falta de oportunidades" en muchas comarcas del País Vasco.

"Nuestros pueblos, algunas partes de nuestras ciudades o ciertas comarcas se han vaciado por la falta de oportunidades para trabajar o vivir. Vivir es más que residir, vivir es hacer comunidad, participar en la vida pública, comprar, disfrutar, respirar aire limpio, desarrollar tu proyecto profesional o personal en el lugar que decidas y no dónde no te quede más remedio", ha añadido.

Martínez ha afirmado que la "primera condición" para que "la vida regrese a aquellos lugares de donde se está expulsando es tener un sitio donde vivir".

Por ello, el líder de la formación morada ha defendido que durante esta campaña se hable de vivienda y del problema de los jóvenes para acceder a ella, de pensiones y precariedad, así como de promover sectores que generen empleo digno y estable, que estén a la altura del futuro verde y limpio que queremos construir".

"Para todos los grupos municipales de Elkarrekin Podemos que salgan el próximo 26 de mayo la política de vivienda será una prioridad, la intervención en el mercado de alquiler será una prioridad", ha manifestado Martínez, que también ha indicado que debe ser una prioridad luchar contra la actual "precariedad que se vive en Barakaldo y en Ezkerraldea en general, comarca abandonada por todas las instituciones de este país".

En este sentido, ha añadido que las candidatura de Elkarrekin Podemos "van a trabajar porque Barakaldo, Ezkerraldea y Bizkaia sean un modelo de convivencia, de economía ecológica, de política feministas, de diversidad, de igualdad y cohesion social donde vivir no sea una carrera de obstáculos".

Asimismo, en su intervención, ha destacado también que el Parlamento europeo es "crucial" para defender "un modelo de sociedad basado en la paz, los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad de la vida".

ENERITZ DE MADARIAGA

Por su parte, la candidata de Elkarrekin Podemos a diputa general, Eneritz de Madariaga, ha indicado que se presentan a estas elecciones con el objetivo de "transformar Bizkaia en un territorio justo, feminista, solidario y sostenible".

A su juicio, se trata de una acción "ineludible" porque "son ya demasiadas las alarmas que se han puesto a sonar al mismo tiempo: la de la precariedad, las desigualdades, la pobreza y la falta de oportunidades; la de las violencias machistas, la falta de igualdad real, la brecha salarial; la del cambio climático, la de insolidaridad y deshumanización".

En este sentido, ha manifestado que Bizkaia es "un territorio rico,

con capacidad económica suficiente como para hacer frente a la transformación de un sistema que sea amable con sus gentes y con su entorno".

La candidata ha indicado que Elkarrekin Podemos impulsará reforma

fiscal que permita "una recaudación mayor pero también más

justa". "En Bizkaia lo que aportan las grandes empresas no llega al 12%.

Nos comprometemos a que lo recaudado irá dirigido a sostener un

sistema público de bienestar, de servicios y prestaciones públicas

que atienda y proteja a todas las personas en condiciones de

igualdad", ha concluido.

Por su parte, el candidato para la alcaldía de Barakaldo, Eder Álvarez, ha denunciado los modelos del PSE y el PNV que "cambiaron la industria por el ladrillo y un sector servicios ultraprecarizado".

"Nos convirtieron en el todo a 100 de Bizkaia. No podemos permitir que la historia se repita. Ya conocemos cual es el modelo de ciudad que quiere el PNV, una ciudad musealizada, muerta, donde nos vemos obligadas a trabajar en empleos precarios, donde los barrios no cuentan, donde las jóvenes no pueden tener un proyecto de vida propio" ha subrayado Álvarez.

Por ello, cree "urgente" un Ayuntamiento que defienda el empleo digno, que "deje de privatizar hasta las farolas", que ponga la vida en el "centro de sus políticas y que no permita a las constructoras hacer lo que les venga en gana" ha finalizado el candidato a la Alcaldía.