El Aeropuerto de Bilbao cierra julio con 806.402 pasajeros, un 16,8% más que en el mismo mes de 2025

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BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Bilbao cerró el pasado mes de julio con un total de 806.402 pasajeros, lo que supone una subida del 16,8% respecto al mismo mes de 2025, según ha informado AENA.

En cuanto a la tipología de los viajes, la cifra de pasajeros comerciales domésticos subió un 6,6%, hasta los 378.924 viajeros, mientras el pasaje internacional aumentó un 27,7%, hasta alcanzar 426.289 pasajeros comerciales. La operativa aérea también creció en julio, con 5.739 movimientos de aterrizaje y despegue, un 14,9% más.

La operativa entre enero y julio ha alcanzado los 32.419 movimientos de aeronaves, un 3,9% más que en el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, el aeropuerto ha registrado un total de 4.367.752 pasajeros, un 9,6% más que en el mismo periodo de 2025.