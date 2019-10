La alcaldesa de Barakaldo reclama un compromiso "firme y contundente" contra las agresiones sexistas

Publicado 21/10/2019 16:30:25 CET

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, considera "prioritario" que exista un compromiso "firme y contundente" entre instituciones y ciudadanía para luchar contra las agresiones sexistas. La regidora municipal ha convocado una Junta de Portavoces para condenar la última agresión sexista ocurrida este fin de semana en la ciudad y convocar una concentración de condena este próximo martes, a las 18.00 horas, en la Herriko Plaza.

El Ayuntamiento de Barakaldo ha condenado esta mañana la última agresión sexista sufrida por una mujer del municipio el pasado fin de semana. Un varón, de 36 años de edad y vecino de Barakaldo, ha sido detenido por un delito contra la libertad e indemnidad sexual. La víctima habría sido agredida a la entrada y salida de un local de ocio.

"Es inaguantable que no se respete la libertad de las mujeres. El agresor ha sido detenido y espero que el peso de la justicia sirva para que no vuelva a repetir un hecho tan atroz como el de coartar la libertad de una mujer en plena calle solo por el hecho de ser mujer", ha indicado la alcaldesa, al tiempo que agradecía la "rápida" actuación de la Policía Local.

Del Campo ha convocado una Junta de Portavoces para dar a conocer lo sucedido a los representantes de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento, que han aprobado una declaración institucional mostrando su condena y "más absoluto rechazo a estos comportamientos machistas".

Previamente a esta reunión, la concejala de Mujer, Rakel Olalla, ha reunido a la Mesa Antiagresiones, representada por diferentes asociaciones de mujeres del municipio, la Policía Local y el área de Mujer del Ayuntamiento, donde se ha decidido realizar una concentración de repulsa y condena en la Herriko Plaza, este martes, a las 18.00 horas.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento también ha querido sumarse a esta concentración, por lo que la alcaldesa ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle y acuda a mostrar su "indignación" y apoyo a la mujer agredida.

"Debemos hacer más incidencia, tanto desde las familias como desde las instituciones, a la educación de nuestras y nuestros jóvenes para que casos como el de nuestra vecina no vuelvan a repetirse", ha remarcado la alcaldesa.

"No voy a cansarme de decirlo, No es No. En Barakaldo no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a continuar luchando y poniendo en marcha iniciativas que nos permitan acabar con la violencia machista de una vez por todas, empoderando la mujer y exigiendo un castigo contundente para los agresores", ha concluido.