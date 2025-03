Alejandro Amenábar presentará 'Tesis' en Tabakalera de San Sebastián en una proyección especial con música en directo

SAN SEBASTIÁN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Alejando Amenábar presentará el próximo 3 de mayo su ópera prima 'Tesis', casi 30 años después de su estreno, en el centro de cultura contemporánea Tabakalera de San Sebastián, en una proyección especial, con música en directo, donde Edu Baos reinterpretará la banda sonora de la película.

Esta sesión se enmarca en el décimo aniversario de Tabakalera, para el que el centro donostiarra ha preparado una amplia y variada programación cinematográfica para los meses de abril y mayo, conformada por cine contemporáneo, proyecciones especiales y ciclos que buscan invitar al público a la reflexión y al diálogo.

Así, el 3 de mayo tendrá lugar una edición especial del ciclo 'Cine y Música', en la que participará Alejandro Amenábar para presentar 'Tesis', ganadora de 7 premios Goya hace casi 30 años. Estará acompañado del músico Edu Baos, integrante del grupo León Benavente que actuará en directo para reinterpretar su banda sonora.

MATINALES EN TABAKALERA

Asimismo, entre las propuestas destacadas de la programación se encuentra el ciclo 'Matinales en Tabakalera', que comenzará el 4 de abril con la proyección de 'Upon Entry' (Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez, 2022), y se desarrollará a lo largo de los próximos meses con tres sesiones matinales que tendrán lugar a las 10.30 horas.

Este proyecto tiene como objetivo "dar respuesta a un vacío existente" en San Sebastián con respecto a las sesiones matinales de cine. Además, las sesiones incluyen un espacio de encuentro y diálogo para los espectadores. Tras cada película, se ofrecerá un coloquio informal en el que los asistentes podrán compartir sus impresiones y reflexiones sobre lo visto en pantalla.

Además, de la mencionada 'Upon Entry', se proyectarán en el ciclo 'Sobre todo de noche' (Víctor Iriarte, España-Portugal-Francia, 2023), programada para el 9 de mayo, y 'Por donde pasa el silencio' (Sandra Romero, España, 2024), que cerrará el ciclo el 13 de junio.

Además de este ciclo, la programación de cine de Tabakalera para los meses de abril y mayo incluye una serie de eventos y ciclos que destacan por la participación de cineastas de renombre internacional.

En el ciclo de 'Cine contemporáneo' destaca la visita de la cineasta argentina Albertina Carri el 5 de abril, quien presentará su última película '¡Caigan las rosas blancas!', "una reflexión transgresora sobre el cine, el porno y las libertades personales". Carri realizará un coloquio con el público tras la proyección.

ROBERTO MINERVINI

Tabakalera también se acercará al cine de Roberto Minervini. Nacido en Italia, ha construido su filmografía en torno a comunidades marginales de EEUU. Su obra, "que desdibuja los límites entre documental y ficción", comenzó con La trilogía de Texas ('The Passage', 'Low Tide', 'Stop the Pounding Heart').

Con 'The Other Side' (2015), consolidó su prestigio internacional, al abordar la polarización política del país. 'What You Gonna Do When the World's on Fire?' (2018) indagó en el racismo, mientras que 'The Damned' (2024) lo llevó a la Guerra de Secesión, en su trabajo más ficcional. Desde el 17 de abril hasta el 31 de mayo se proyectarán sus 6 largometrajes.

También habrá dos sesiones de 'Cine Hablado'. Tras su estreno en el Festival de cine de Sitges, el 8 de mayo, el director Pablo Hernando compartirá el proceso de trabajo de la película 'Una ballena', un thriller de cine negro protagonizado por Ingrid García-Jonsson. El cineasta hablará con el público sobre el proceso creativo y el desarrollo de la película.

El 22 de mayo será el turno de Pello Gutiérrez y el colectivo Zazpi t'erdi, quienes presentarán su documental 'Erreplika', que explora la desaparición en 1979 de la imagen de la virgen de Zikuñaga y su conexión con la reconstrucción de la ermita décadas después. El colectivo, formado por Gutiérrez, David Aguilar e Iñaki Sagastume, hablará sobre el proceso de creación de este documental.

Finalmente, dentro del ciclo 'Cine y arte', la directora Jaione Camborda presentará una 'Carta Blanca' programada para el 17 de mayo. Esta actividad forma parte del programa de la exposición 'Visiones cuánticas' de Tabakalera, en la que la cineasta donostiarra participa.

Camborda ha dado el salto del cine a la sala de exposiciones y ha creado una instalación específica para esta muestra: 'El ensayo fílmico sobre la sordoceguera'. La sesión contará con la proyección de cuatro cortometrajes: 'Blind kind' de Johan van der Keuken, 'Ten minutes older' de Herz Frank, 'La expresión del ciego' de Jessica Sarah Rinland, y 'Blue de Apichatpong Weerasethaku', seleccionados por la propia realizadora.