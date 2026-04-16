Alertan de intentos de estafas en inmuebles y comercios de Barakaldo por falsos operarios

Calle de barakaldo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad Ciudadana de Barakaldo ha alertado de diversos intentos de estafa en comercios e inmuebles del municipio vizcaíno a cargo de falsos operarios que afirman trabajar para el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

A través de un comunicado, el concejal del área, Ángel Madrazo, ha recomendado a los vecinos de la localidad que, antes de autorizar cualquier reparación que no ha sido comunicada previamente, y si la persona no acredita de forma fiable su condición de operario autorizado, no se permita la intervención hasta realizar las comprobaciones oportunas. En ese sentido, y ante cualquier sospecha, Madrazo ha instado a la ciudadanía a avisar a la Policía Local de Barakaldo.

El primer intento de estafa se registró el pasado martes a mediodía cuando fue requerida la presencia policial en un inmueble de la calle Balejo, donde una persona, que se hacía pasar por trabajador del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, procedía a realizar supuestos cambios en las llaves de paso de los contadores.

Según el relato vecinal, estos habían accedido a confiar la actuación a esta persona, pero tras solicitarle una factura, previo pago de 120 euros, el supuesto operario se negó a facilitársela, lo que despertó sospechas y motivó el aviso a la Policía Local.

A su llegada, los agentes comprobaron que el presunto operario no portaba ningún tipo de identificación, acreditación profesional ni logotipo de la empresa para la que decía trabajar, como sí es obligatorio en las contratas del Consorcio de Aguas. Tras realizar las gestiones oportunas, constataron que dicha intervención no había sido ordenada por ninguna empresa autorizada.

Posteriormente, el mismo individuo acudió a un comercio cercano con la intención de realizar la misma actuación, si bien en este caso no se le permitió intervenir y abandonó el lugar.

Por todo ello, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, ha advertido de que "podríamos estar ante un intento de estafa que podría repetirse" y ha recomendado que, antes de autorizar cualquier reparación no comunicada previamente, no se permita la intervención hasta realizar las comprobaciones oportunas.