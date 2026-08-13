Aumento de la nubosidad este viernes, con tormentas por la tarde en el interior de Euskadi

Archivo - Balmaseda (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi cambio del tiempo. Las nubes bajas volverán a aparecer en la mitad norte y a lo largo de la tarde crecerán nubes de evolución que pueden derivar en algunos chubascos y tormentas por la tarde y noche, especialmente en el interior.

El viento soplará del oeste, para fijarse del noroeste por la tarde en la vertiente cantábrica, con sureste en la mitad sur por la mañana y noroeste a lo largo de la tarde y noche. Las temperaturas comenzarán a descender.