El aviso amarillo por altas temperaturas en Euskadi se prolonga hasta el jueves

Archivo - Mostrador nevera de una heladería - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha prolongado el aviso amarillo ante la previsión de altas temperaturas, que se ha activado este mediodía y hasta el jueves. Durante estas próximas jornadas, las máximas podrían alcanzar los 37 grados en algunas zonas.

Este martes el aviso amarillo estará activo hasta las ocho de la tarde. Las temperaturas máximas podrían rondar los 34 grados en la zona de transición y los 36 en el eje del Ebro, mientras que en la zona costera se esperan alrededor de 27 grados y en la zona cantábrica interior de 31.

Tanto el miércoles como el jueves se establecerá el aviso durante todo el día ya que la previsión es que se alcancen valores altos persistentes.

De este modo, este miércoles en la zona costera se esperan 19 grados de mínima y 29 de máxima, en la zona cantábrica interior 18 de mínima y 35 de máxima, 17 de mínima y 36 de máxima en la zona de transición y 18 de mínima y 37 de máxima en la zona del eje del Ebro.

Para el jueves la previsión es que en la zona costera las temperaturas alcancen los 27 grados de máxima y no bajen de los 20 grados, mientras que oscilará entre los 19 y los 33 en la zona cantábrica interior, entre los 17 y los 36 en la zona de transición y entre 18 y 37 en la zona del eje del Ebro.