Ayuntamiento de Barakaldo colaborará en la investigación sobre el disparo de un policía local al sospechoso de un robo

Archivo - Imagen de un coche-patrulla de la Policía Municipal de Barakaldo.
Archivo - Imagen de un coche-patrulla de la Policía Municipal de Barakaldo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: sábado, 4 abril 2026 17:10
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BILBAO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) colaborará con la Comisión de Control y Transparencia para esclarecer lo ocurrido este pasado viernes cuando un agente de la Policía Municipal disparó en la pierna al sospechoso de un robo que amenazaba a policías locales con una navaja y su alcaldesa, Amaia del Campo, ha trasladado al jefe de la Policía Local su apoyo a los agentes que intervinieron en el suceso y ha reconocido su "profesionalidad".

La alcaldesa ha manifestado que el consistorio "se pone a disposición de la Comisión de Control y Transparencia para colaborar en todo lo necesario y facilitar cualquier información que se requiera para esclarecer la actuación policial" en la actuación de ayer por la tarde, cuando "un agente disparó en la pierna a una persona que, presuntamente, había robado en un comercio cercano y amenazaba con un cuchillo a los agentes presentes".

Del Campo ha trasladado al jefe de la Policía Local su apoyo a los agentes que intervinieron este viernes en el suceso y ha reconocido "la profesionalidad de los agentes", que, según ha subrayado, "intervinieron en una situación de riesgo con el objetivo prioritario de proteger la seguridad de la ciudadanía".

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