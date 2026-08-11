El Ayuntamiento de San Sebastián amplía hasta 416 las comidas diarias a personas sin hogar

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha aprobado las ayudas económicas destinadas a ampliar el número de comidas ofrecidas a personas sin hogar, de manera que a partir de ahora serán 416 los menús que se repartan diariamente en la ciudad a través de distintos recursos financiados por el departamento municipal de Acción Social, 100 más que hasta ahora.

De esta manera, el Consistorio donostiarra ha querido "responder a la realidad de la presencia de un número mayor de personas en la ciudad que no pueden cubrir mínimamente sus necesidades de alimentación". Esta aprobación se da después de la suspensión el pasado mes de julio de las cenas solidarias a personas migrantes sin recursos que ofrecía Kaleko Afari Solidarioak.

"El modelo de Donostia es el del humanismo y la exigencia", ha reiterado el alcalde, Jon Insausti, que enmarca esta ayuda en el objetivo de "lograr la inserción social y laboral de las personas sin hogar".

El regidor donostiarra ha explicado que se ofrece así "una alternativa ordenada, con itinerarios individualizados de inserción laboral y social, y seguro para todos, tanto para aquellas personas que reciben las comidas, para las administraciones y para el resto de la ciudadanía".

El Gobierno municipal ha aprobado el incremento de la dotación presupuestaria de la convocatoria en medio millón de euros, de los cuales 229.500 euros se destinarán a atender la ampliación de beneficiarios en lo que queda de 2026 y el resto se ejecutará en 2027.

El alcalde ha subrayado que este refuerzo es posible gracias a una subvención del Gobierno Vasco, y ha remarcado "la importancia de las alianzas para hacer frente a los retos de la ciudad". Con esta aportación, el presupuesto destinado a la alimentación de las personas sin hogar alcanza los 2 millones de euros.