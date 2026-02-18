Barakaldo pone en marcha el proceso de Presupuestos Participativos de Barrios, con 2,2 millones

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, junto al concejal de Alcaldía y Barrios, Gorka Zubiaurre. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo pondrá en marcha el próximo 23 de febrero una nueva edición de los Presupuestos Participativos de Barrios, que permitirá a los ciudadanos decidir en qué actuaciones se invertirán los 2.200.000 euros destinados a la mejora de la vía pública y los equipamientos municipales.

Según ha explicado el Consistorio vizcaíno, en esta ocasión, el proceso de presupuestos participativos se centrará en recoger actuaciones relevantes en los barrios con el objetivo de "seguir construyendo una ciudad más amable, accesible y adaptada a las necesidades reales" de los vecinos.

Cada uno de los doce barrios de Barakaldo (Beurko-Bagatza, Burtzeña, Centro-Rontegi, El Regato-Gorostiza, Cruces, Kastrexana, Lasesarre-Desertu-Urban, Llano, Lutxana, Retuerto, San Vicente y Zuazo-Arteagabeitia) contará con un presupuesto proporcional a su extensión y al número de habitantes para garantizar "un reparto equilibrado y ajustado a la realidad de cada zona".

La primera fase del proceso, correspondiente a la presentación de propuestas, permanecerá abierta del 23 de febrero al 8 de marzo, ambos inclusive.

La ciudadanía podrá trasladar sus propuestas a través de la web municipal, la APP Barakaldo, los buzones instalados en casas de cultura, centros municipales y plazas de los barrios, las urnas ubicadas en el SAC del Ayuntamiento, el polideportivo de Lasesarre y los centros de personas mayores, y las carpas informativas que recorrerán los barrios para recoger aportaciones vecinales.

Según ha explicado el Consistorio, las propuestas deberán referirse a actuaciones de mejora en la vía pública o equipamientos municipales, ser concretas y estar valoradas entre los importes establecidos para cada barrio. No podrán incluir servicios de mantenimiento ordinario, suministro de mobiliario urbano o actuaciones fuera del rango económico fijado.

Una vez finalizado el plazo de recogida, una empresa especializada se encargará de analizar y valorar las propuestas recibidas, con el objetivo de agilizar el trabajo técnico del Área de Obras y garantizar que los proyectos que pasen a votación cuenten con viabilidad técnica y económica.

Posteriormente, se abrirá una segunda fase en la que la ciudadanía podrá votar los proyectos con informe técnico favorable. El proceso culminará con la rendición de cuentas sobre el proyecto o proyectos ganadores en cada barrio.

NECESIDADES REALES

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, ha subrayado que "los Presupuestos Participativos son una herramienta fundamental para fortalecer la participación ciudadana y para escuchar de forma directa qué mejoras consideran prioritarias quienes viven y sienten cada barrio".

"Queremos que las vecinas y vecinos sean protagonistas de las decisiones que afectan a su entorno más cercano. Su mirada es imprescindible para seguir transformando Barakaldo barrio a barrio", ha asegurado, animando a toda la ciudadanía a presentar sus propuestas.

En ediciones anteriores, 12.768 ciudadanos han participado en las diferentes fases del proceso de los Presupuestos Participativos, lo que ha permitido impulsar proyectos como la creación de parques caninos, la instalación de baños públicos o la cubrición de parques infantiles. En palabras de la alcaldesa, "la experiencia nos demuestra que, cuando la ciudadanía participa, los proyectos responden mejor a las necesidades reales".