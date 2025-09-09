BBK presenta Waterlicht, un espectáculo que inundará Bilbao para concienciar sobre el calentamiento global

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBK traerá el próximo 17 de septiembre a Bilbao 'Waterlicht', obra del artista holandés Daan Roosegaarde que, tras recorrer ciudades como Ámsterdam, París, Dubái o Nueva York, inundará la capital vizcaína para concienciar sobre el calentamiento global.

Según ha informado BBK, se trata de una obra inmersiva que combina arte y tecnología para recrear la inundación virtual, en este caso, de la explanada del Itsasmuseum, como invitación a "reflexionar sobre el impacto del cambio climático y repensar nuestra forma de relacionarnos con el planeta".

A través del uso de luces LED, lentes ópticas y un complejo sistema de programación, Waterlicht permite al público experimentar cuánto podría subir el nivel del agua si no actuamos frente al cambio climático. Se trata de un espectáculo que combina "una gran belleza visual al tiempo que es una llamada de atención sobre la crisis medioambiental", ha remarcado la Fundación bancaria.

Waterlicht es "una experiencia colectiva" que refleja el compromiso de la Fundación Bancaria BBK con "la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático". La acción se enmarca en la programación especial que está desarrollando en 2025 BBK, con motivo de la celebración de sus 10 años como fundación bancaria.

"Más allá de su belleza visual y su poderosa carga simbólica, Waterlicht conecta de forma natural con el espíritu de BBK Klima, el proyecto desde el que BBK impulsa acciones reales frente al cambio climático", ha remarcado.

Esta obra, ha añadido, "no solo emociona, también refleja una apuesta firme por la educación ambiental y la innovación sostenible". Al traerla a Bilbao, BBK vuelve a demostrar que "el arte también puede ser motor de cambio social y medioambiental".

"BBK Klima invita a mirar de cerca nuestra relación con la naturaleza a través de proyectos creativos y la obra de Daan Roosegaarde convierte el agua en un lenguaje visual que nos hace sentir la fragilidad de nuestro planeta. Tanto BBK Klima como Waterlicht buscan que no nos limitemos a mirar, sino que sintamos, nos conectemos y reflexionemos juntos sobre el futuro del medio ambiente", ha subrayado BBK.

MUSEO MARÍTIMO

La obra inmersiva se podrá disfrutar los días 18, 19 y 20 de septiembre, en la explanada del Museo Marítimo Ría de Bilbao, a partir de las 21.30 horas, con acceso gratuito.

La directora de la Obra Social de BBK, Nora Sarasola, ha subrayado que el décimo aniversario de la Fundación bancaria quieren "invitar a la ciudadanía a la reflexión colectiva sobre el futuro que estamos construyendo y sobre la necesidad de actuar con responsabilidad frente al cambio climático". Para ello, ha asegurado, "nada mejor que el arte, capaz de convertir un problema ambiental en una experiencia emocional con el potencial de activar el cambio social".

En ese sentido, el propio Daan Roosegaarde explica sobre su obra que Waterlicht "es un activador para un futuro mejor, que pone de relieve, a la vez, la vulnerabilidad y la fortaleza de vivir con agua".