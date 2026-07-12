Bilbao iniciará este próximo martes la cuarta y última fase de las obras de la calle Tiboli

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BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao iniciará este próximo martes, 14 de julio, los trabajos de la cuarta y última fase de las obras de la calle Tiboli, que, a su vez, se dividirá en dos subfases, y provocarán cambios en el tráfico en el distrito de Uribarri que afectarán también a varias líneas de Bilbobus y a la movilidad peatonal.

La intervención forma parte de un plan integral desarrollado en fases -para minimizar las afecciones y molestias a la ciudadanía-, con el que el Consistorio está renovando tanto la urbanización como las redes de servicios en la vía, entre Campo Volantín y la Plaza Moraza.

En esta cuarta fase (subfase A), los trabajos, que se prolongarán durante cuatro meses, se centrarán en el último tramo de la vía, el comprendido entre la calle Anselma de Salces y la Plaza Moraza, donde, en línea con lo ya realizado hasta ahora en fases anteriores, se actuará sobre aceras, calzada y redes subterráneas. Asimismo, se incorporará nuevo mobiliario urbano y se reforzará la iluminación, contribuyendo a una mayor calidad del entorno urbano.

Según ha indicado el consistorio, cada una de las cuatro fases de obra ha conllevado una serie de afecciones a la ciudadanía, fundamentalmente referidas a cambios circulatorios y a modificaciones en paradas y trayectos del transporte público, que están siendo puntualmente comunicados a la ciudadanía.

Durante esta fase 4A, que arrancará el martes y se prolongará aproximadamente hasta noviembre, se registrarán cambios en el tráfico en el distrito de Uribarri que afectarán también a varias líneas de Bilbobus y a la movilidad peatonal.

Se mantendrá el tránsito peatonal por las aceras y se habilitará un nuevo paso para peatones entre la Plaza Moraza y la calle Anselma de Salces.

Durante este periodo, se cortará el tránsito de vehículos, en ambos sentido de circulación, en la calle Tiboli entre las calles Anselma de Salces y Matiko, disponiendo los desvíos de circulación por la calle Uribarri en sentido calle Artatzamina y por las calles Ricardo Arregi, Trauko, Piedritas, Avenida Zumalacarregui, Paseo Campo Volantín y Tiboli en sentido Paseo Campo Volantín.

Al estar cortado al tránsito de vehículos en dicho tramo de la calle Tíboli, se anulará el sentido de circulación dirección Paseo Campo Volantín de la calle Tiboli entre las calles Artatzamina y Matiko. Se permitirá el acceso-salida a los garajes existentes, al principio de los trabajos desde el cruce de las calles Tiboli con Matiko.

Para facilitar el acceso del tránsito de vehículos a la calle Anselma de Salces se cambiará el sentido de circulación de la calle San Roke entre las calles Matiko y Anselma de Salces, pero solo podrán utilizar este desvío vehículos de longitud no superior a 6 metros. Además, las calles Múgica y Butrón y Fontecha y Salazar volverán al sentido de circulación que disponían antes de las obras.

Se eliminan las paradas provisionales de Bilbobus instaladas en la calle Anselma de Salces, 17, y en Artatzamina frente al número 1, y se trasladará la zona de carga-descarga de la calle Tiboli junto a la Plaza Moraza al número 7 de la calle Matiko.

1,5 MILLONES PARA RENOVAR EL SANEAMIENTO

A la obra de Tiboli se destina un presupuesto total de 3.214.970,49 euros y se estima que todas sus fases estén concluidas en un plazo de 20 meses. Este proyecto tiene por objetivo ampliar, en la medida de lo posible, y renovar las aceras existentes, mejorar las condiciones de la accesibilidad a la zona alta de la calle, modernizar las luminarias y renovar los servicios pertinentes.

Además, este proyecto busca dar continuidad a la Plaza Moraza hacia la calle Matiko, de cara a mejorar la conexión peatonal en esta zona que es punto de encuentro para los vecinos del barrio.

Se dotará a la zona de nuevo mobiliario urbano (papeleras, bancos y jardineras con arbustos y vegetación), se renovarán firmes y pavimentos (baldosa hidráulica tipo 'Bilbao' y baldosa podotáctil acanalada) y se renovarán la totalidad de las barandillas dentro del ámbito de la obra.

Se trata de barandillas que se ubican en los accesos de los equipamientos docentes (Escuela Viuda de Epalza e Instituto Esclavas SC Fátima), en los muros de delimitan las plazoletas de la Plaza Moraza y en la bocacalle que da acceso a los portales Tiboli 9 y 11.