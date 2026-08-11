Bilbao suspende los mercadillos de los fines de semana en los Tinglados de El Arenal por Aste Nagusia

Archivo - Tinglados del Arenal en Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los mercadillos que se celebran durante los fines de semana en los tinglados de El Arenal de Bilbao quedarán suspendidos a partir de este sábado, 15 de agosto, hasta septiembre, debido a la Aste Nagusia.

La capital vizcaína celebrará sus fiestas de Aste Nagusia a partir del próximo día 22, lo que causará la suspensión temporal de los habituales mercadillos de fin de semana en los tinglados de El Arenal.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento este martes, quedarán suspendidos desde este sábado, día 15, hasta el domingo 30 de agosto. De este modo, los mercadillos retomarán su actividad a partir del 5 de septiembre.