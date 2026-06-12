Bizkaia anuncia deducciones fiscales para el arraigo empresarial, retener profesionales y facilitar el alquiler social

Elixabete Etxanobe e Itxaso Berrojalbiz - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia ha anunciado una nueva Norma Foral con medidas y deducciones fiscales que introducen cambios en el tratamiento tributario para "reforzar" en el territorio el arraigo empresarial, la atracción, fidelización y retención de profesionales o favorecer la compra de participaciones en fondos orientados a facilitar el alquiler residencial de interés social.

La previsión de la institución foral es que las medidas puedan entrar en vigor antes de final de año, una vez supere los trámites de exposición pública correspondiente, a partir de este viernes o el lunes, luego sean aprobadas en Consejo de Gobierno y, posteriormente, debatidas y votadas en el pleno de Juntas Generales de Bizkaia.

La iniciativa ha sido dada a conocer por la diputada general, Elixabete Etxanobe, y la diputada de Hacienda, Itxaso Berrojalbiz, quienes han comparecido en rueda de prensa para detallar el anteproyecto y los ocho objetivos en los que se van a introducir las nuevas deducciones fiscales.

Tras incidir en que no tiene la dimensión de una revisión fiscal pero nace para poner la política fiscal al servicio de la competitividad del territorio, Etxanobe ha explicado que la norma busca "responder a desafíos como el relevo generacional en las empresas, la competencia por profesionales, el fortalecimiento del vínculo entre empresas y trabajadoras o la necesidad de reforzar la cohesión social, en aspectos clave como facilicitar el acceso a la vivienda".

La estrategia aspira a consolidar la vinculación de las empresas con Bizkaia y favorecer que los proyectos empresariales mantengan en el territorio sus centros de decisión, inversión y generación de empleo.

Para ello, se refuerzan los mecanismos que facilitan la transmisión y continuidad de las empresas, especialmente en los procesos de relevo generacional, con medidas orientadas a preservar la actividad económica y el empleo.

Entre las novedades, destaca la incorporación de una reducción del 30% en las plusvalías generadas en determinadas transmisiones de empresas siempre que garanticen la continuidad de la actividad empresarial y el empleo.

Asimismo, se impulsan fórmulas que favorecen una mayor participación de las plantillas en los proyectos empresariales, reforzando su compromiso con el futuro de las compañías y con el desarrollo del territorio.

En este sentido, se incorporan medidas destinadas a fortalecer el vínculo entre empresas y personas trabajadoras mediante incentivos a la permanencia, la productividad y la participación en el capital de las organizaciones.

Entre ellas, se encuentra la posibilidad de recibir acciones o participaciones de la empresa con ventajas fiscales de hasta 12.000 euros anuales por persona trabajadora, así como el acceso a préstamos en condiciones favorables para incorporarse como socio o socia de una cooperativa o adquirir participación en la empresa.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES

La norma foral contempla la ampliación y mejora del régimen fiscal vigente en el IRPF para lograr la atracción de personal cualificado que aporte valor al tejido empresarial, favoreciendo su establecimiento en el territorio, simplificando los requisitos exigidos a los impatriados con el fin de posibilitar su captación.

Entre ellas, la diputada general ha citado el incremento hasta un 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de su actividad profesional, un porcentaje que se eleva hasta el 60% para menores de 36 años.

Se incorpora también un nuevo gasto deducible para compensar la movilidad geográfica por motivos laborales de 2.000 euros anuales durante el año del desplazamiento y los tres siguientes.

Esta cantidad se elevará a 3.000 euros anuales para menores de 36 años, con el fin de facilitar la llegada y asentamiento de talento joven.

VIVIENDA

De manera complementaria a las medidas fiscales de la revisión fiscal de 2025, vinculadas al derecho a la vivienda, ahora se impulsa un modelo de colaboración público-privada desde la fiscalidad para facilitar el alquiler de interés social de personas con dificultades de acceso al mercado residencial.

Como medida concreta, se establece una nueva deducción del 15% para las cantidades depositadas en cuentas destinadas a la adquisición de participaciones en fondos orientados al impulso del arrendamiento de vivienda de interés social, con un límite de deducción de 750 euros anuales.

El objetivo es "movilizar el ahorro privado hacia proyectos con impacto social y ampliar la oferta de vivienda accesible para jóvenes, personas desplazadas por motivos laborales o colectivos en situación de vulnerabilidad", ha subrayado Etxanobe.

ÓRGANO DE COORDINACIÓN TRIBUTARIA

Preguntada la diputada general por si estas medidas deberán requerir del visto bueno de las diputaciones forales de los otros dos territorios, a través del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi, Etxanobe ha explicado que el anteproyecto de la nueva norma foral vizcaína había sido puesto ya en conocimiento del órgano "esta misma mañana".

Tras recordar que las tres diputaciones suelen incorporar medidas propias para responder a necesidades detectadas en cada territorio, Etxanobe ha incidido en que no se trata de "una revisión fiscal para abordar retos más genéricos o comunes a los tres, sino que este tipo de medidas se utilizan para dar respuesta a necesidades muy concretas que pueden, perfectamente, ajustarse a las necesidades de cada territorio y que no necesariamente tienen que ser las mismas".

La Norma Foral también amplía los incentivos a la formación continua y a la formación dual, incorporando una deducción del 20% de los costes salariales asociados a contratos vinculados a estos programas y otra de las novedades es la incorporación de medidas para fomentar hábitos saludables, la prevención de enfermedades y el bienestar físico y emocional.

Entre las medidas previstas figura una deducción del 20% sobre las primas de seguros sanitarios, con una base máxima de 1.500 euros por persona asegurada, y una deducción también del 20% para gastos en gimnasios y actividades deportivas, con una base máxima de 1.000 euros.

El anteproyecto también incluye medidas tributarias para promover la transición energética, al establecer una deducción del 5% por la adquisición de vehículos nuevos vinculada al achatarramiento previo de vehículos con más de diez años de antigüedad.

INDEMNIZACIONES A VÍCTIMAS DE ABUSOS EXENTAS

El anteproyecto incorpora por último un capítulo dedicado al reconocimiento y la reparación de las víctimas de abusos sexuales sufridos durante la infancia y la adolescencia y plantea la exención total sin límite cuantitativo de todas las indemnizaciones a menores por daños físicos o psíquicos sufridos en el ámbito de la Iglesia y también en otras entidades.

Estas actuaciones, ha explicado Itxaso Berrojalbiz, buscan "facilitar los procesos de reparación y reconocimiento de las personas afectadas, situando a las víctimas en el centro de la respuesta institucional y reforzar el compromiso de Bizkaia con la protección de los derechos de la infancia y la atención a quienes han sufrido situaciones de especial vulnerabilidad".