Bizkaia destinará el próximo año 47,48 millones a Cultura y Patrimonio, 11,53 millones a Deporte y 8,93 a Euskera

Comparecencia de la diputada Leixuri Arrizabalaga en las Juntas Generales de Bizkaia - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia prevé destinar en 2027 un total de con 47,48 millones de euros a las áreas de Cultura y Patrimonio, 11,53 millones al ámbito del Deporte y otros 8,93 millones a Euskera, "tres herramientas estratégicas para construir una Bizkaia más cohesionada, activa, inclusiva y comprometida con su identidad".

La diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalga, ha presentado este lunes el proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno foral para su Departamento en la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales.

En total, este Departamento contará con 73.096.000 euros, un 3,86% más que este año. Arrizabalaga ha subrayado que "invertir en euskera, cultura y deporte es invertir en el futuro de Bizkaia". "No son tres políticas separadas, sino tres herramientas estratégicas para construir una Bizkaia más cohesionada, activa, inclusiva y comprometida con su identidad", ha explicado.

En concreto, el área de euskera dispondrá de 8.932.000 euros, para cultura y patrimonio se han reservado 47.485.400 euros, y en deporte la cuantía se elevará a 11.538.000 euros. Por su parte, los servicios generales contarán con 5.140.600 euros.

Con este presupuesto, la Diputación pretende mantener su apuesta por la euskaldunización de la Administración con el objetivo de "garantizar los derechos lingüísticos" de la ciudadanía y por impulsar el uso del euskera en los ámbitos digital, informativo, empresarial y del ocio.

Entre otras partidas, habrá 3.824.000 euros para promover el uso del euskera en el tiempo libre, 940.000 euros para el entorno digital, 440.000 euros para el ámbito socioeconómico, 70.000 euros para su uso entre la juventud y 55.000 euros para su presencia en el deporte. En el ámbito administrativo, los planes internos de euskera contarán con 550.000 euros.

Por su parte, los planes lingüísticos de las administraciones locales y su participación en foros de uso del euskera tendrán una dotación de 894.000 euros. El presupuesto recoge también ayudas para el fomento del vizcaíno a través de distintos organismos, por un total de 447.000 euros, y para la producción en euskera, con 110.000 euros.

Entre los proyectos previstos figura, además, 'Zu ere euskaldun', dirigido a acercar el euskera a las personas migrantes que, en principio, tendrá una partida de 30.000 euros.

En cultura y patrimonio, se han diseñado partidas para proyectos culturales, creación artística, conservación del patrimonio y museos. De ese importe, 2.118.000 euros corresponden a colaboraciones y proyectos culturales en el territorio.

En materia de creación artística, las ayudas a la excelencia tendrán una dotación de 670.222 euros. Las partidas para la promoción de las artes escénicas y las artes plásticas serán de 235.000 y 200.000 euros, respectivamente, mientras que la internacionalización del talento local contará con 325.000 euros.

En el ámbito patrimonial, se prevén 2.665.000 euros para el patrimonio industrial, artístico, arqueológico y etnográfico y el Archivo Foral. Se incluyen asimismo 1.511.000 euros para programas de educación social y equipamientos. La red de museos de Bizkaia, por su parte, dispondrá en el ejercicio 2027 de una dotación que se eleva a un total de 24.715.000 euros.

TERRITORIO DEL DEPORTE

En lo que respecta al deporte, Arrizabalaga ha recordado que Bizkaia ha celebrado en 2026 su año Kirolur, tras su designación como Territorio Europeo del Deporte. Según ha valorado, este ejercicio, desarrollado de la mano de todos los agentes implicados, ha reforzado la red deportiva del territorio y permitirá sentar las bases de su futuro deportivo.

El presupuesto de deporte para 2027 mantiene los objetivos generales del año anterior, con "la vista puesta en un sistema deportivo abierto y con oportunidades para todas las personas".

En este marco, se destinarán 810.000 euros a financiar la presencia activa de las mujeres en el sistema deportivo y 35.000 euros al uso del euskera en este ámbito. También se contempla la formación del personal técnico y más de 150.000 euros para el deporte adaptado.

El programa de deporte escolar Eskola Kirola seguirá siendo "una de las principales apuestas", con una partida de 3.033.000 euros y la previsión de aumentar las plazas y las modalidades deportivas.

Finalmente, la partida de servicios generales comprende la tramitación administrativa, el control jurídico y económico, la gestión y contratación de personal y las aplicaciones informáticas, a través del Plan Informático Foral.