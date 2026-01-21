Cae un aparato de aire acondicionado y una barandilla de balcón desde un sexto piso por el viento en Barakaldo

Aparato de aire acondicionado que ha caído desde un sexto piso en Barakaldo por el viento - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento que sopla este miércoles en Euskadi ha provocado la caída de un aparato de aire acondicionado y la barandilla de un balcón desde un sexto piso de un edificio en Barakaldo, según ha informado el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento vizcaíno.

Sobre las 12.30 horas de este miércoles, el intenso viento ha desplazado un aparato de aire acondicionado que se encontraba en un balcón de un sexto piso en un edificio de viviendas ubicado en el número 70 de la calle Gernikako Arbola, en Barakaldo.

Tanto el compresor de aire como la barandilla han caído a la calle sobre tres coches aparcados bajo el edificio de viviendas, sin que se haya registrados daños personales. Los bomberos han intervenido para retirar los restos del aparato de aire y de la barandilla.