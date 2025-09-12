Caen un 20% las infracciones penales registradas durante las fiestas de los principales municipios vascos

Cientos de personas durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2025, en el centro de la ciudad, a 16 de agosto de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las infracciones penales registradas en las fiestas patronales celebradas este año en las localidades vascas de más de 50.000 habitantes (Bilbao, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Getxo, Barakaldo e Irun) se han reducido un 20,43% respecto al año anterior, según datos de la Ertzaintza y las policías locales, que han registrado un total de 2.489 delitos, frente a los 3.128 de este mismo periodo del año anterior.

Entre las capitales, Bilbao y Vitoria-Gasteiz experimentan descensos, con 1.203 y 391 infracciones penales, lo que representa un 26% y un 28% menos, respectivamente, sobre los 1.637 y 544 delitos recogidos el año anterior, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

En Donostia-San Sebastián se ha producido un incremento del 7,5%, pasando de 359 a 386. Respecto a los otros municipios de más de 50.000 habitantes, en Getxo y en Barakaldo ha habido una disminución cercana al 30%, y en Irun se ha registrado un incremento del 7%, con 280 delitos en 2025 frente a los 261 de 2024.

Al igual que en años anteriores, los delitos contra el patrimonio representan en todas las localidades entre un 60% y un 70% del total registrado. Los hurtos, el tipo delictivo más numeroso, descienden en todas las localidades, excepto en Donostia-San Sebastián.

CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Respecto a los delitos contra la libertad sexual se aprecia una reducción de un 20% en Vitoria-Gasteiz y en Donostia-San Sebastián, y de un 6% en Bilbao. En Getxo y en Irun se mantienen en las cifras del año 2024, con tres y dos casos, respectivamente, mientras que en Barakaldo no se ha registrado ningún caso.

Por estos hechos se han llevado a cabo 727 detenciones y/o investigaciones, aunque con diferencias entre los municipios, ya que mientras que en Vitoria-Gasteiz, Donostia / San Sebastián e Irun se ha registrado un aumento, Bilbao, Getxo y Barakaldo experimentan una disminución.

BASQUE SEGURTASUN FOROA

El descenso de los delitos en las fiestas patronales celebradas los últimos meses de verano será uno de los temas que abordará el Basque Segurtasun Foroa que retoma sus encuentros la próxima semana en Eibar y Barakaldo donde diferentes agentes debatirán sobre la seguridad desde la perspectiva integral.

Debabarrena acogerá el próximo lunes la siguiente cita del proceso participativo, que se celebrará en Eibar, al que acudirán el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. El proceso continuará el próximo miércoles, 17 de septiembre, en Barakaldo, donde agentes de Ezkerraldea reflexionarán sobre la seguridad y los retos de futuro.

El Basque Segurtasun Foroa comenzó en junio con el objetivo de reflexionar sobre el concepto de seguridad integral en Euskadi. Se trata de un proceso participativo para construir un diagnóstico compartido sobre la seguridad desde una perspectiva integral.

El proceso se desarrollará durante varios meses, en los que diferentes instituciones, entidades y agentes abordarán cuestiones relacionadas como la seguridad ciudadana, emergencia climática, movilidad, grandes eventos, ciberseguridad, o emergencias. En total serán más de 30 encuentros.