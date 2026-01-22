La Cámara de Comercio de Álava acoge un encuentro institucional con representantes de la Embajada de Turquía

La reunión se ha llevado a cabo en el marco del programa 'Álava Welcome - CÁMARA DE COMERCIO DE ÁLAVA

VITORIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava ha acogido este jueves un encuentro institucional con representantes de la Embajada de Turquía en España.

La reunión se ha llevado a cabo en el marco del programa 'Álava Welcome', una iniciativa impulsada de forma conjunta con la Diputación Foral de Álava con el objetivo de acercar mercados estratégicos al tejido empresarial del territorio y promover oportunidades de colaboración internacional.

La jornada, celebrada en la sede de la Cámara de Álava, ha contado con la presencia de su presidente, Gregorio Rojo; del director de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación Foral de Álava, Ander Larrinaga; y el director general de la Cámara de Álava, Santiago Barrueco, quienes han dado la bienvenida a los representantes de la Embajada de Turquía en España y han subrayado la importancia de fortalecer los vínculos económicos entre ambos territorios.

En representación de la Embajada de Turquía en España han participado su consejero comercial jefe, Önder Tongal; la consejera principal en España de Invest in Turkiye, Yasemen Korukçu, y la consejera Gizem Sen.

Durante su intervención, la Embajada de Turquía ha puesto en valor la relación comercial entre Turquía y España, destacando la posición "predominante" de Euskadi y Álava en el contexto de las relaciones económicas entre ambos países.

A lo largo de la jornada se ha puesto de manifiesto el atractivo de Turquía como mercado estratégico para las empresas alavesas. Con más de 85 millones de habitantes, se trata de una economía abierta a la inversión extranjera y una posición geográfica clave entre Europa y Asia.

El encuentro ha incluido una presentación de la economía alavesa y de las relaciones bilaterales existentes, así como la identificación de nuevas oportunidades de cooperación.

Por parte de la delegación turca, se han expuesto las principales oportunidades comerciales y de inversión, con especial atención a sectores como las infraestructuras y el transporte ferroviario, la energía y las energías renovables, la industria química y medioambiental, y los bienes de equipo e intermedios, en un contexto de modernización de la industria turca.